"Byla to hodná ženská, zbyly po ní děti. A také vnoučata, je to hrozné. Jsme malé město, všichni se tu známe o to je to horší, těžko se o tom mluví," uvedl další místní obyvatel, který spolu spolu s dalšími čtyřmi lidmi posedával v pondělí před místními potravinami a o vraždě se bavili. Podle jednoho z diskutujících mužů byly motivem činu peníze. "Šel tam na návštěvu, ale jeho motivem byly peníze. Chtěl ženě ukrást peněženku, došlo k hádce, potyčce a takhle tragicky to skončilo. On už od pohledu vypadá jako vrah. V minulosti dokonce už prý jednou zabil nějakou starší paní a seděl. Je to hrůza," řekl.

I mladý pár, který bydlí přímo v domě, kde se vražda odehrála, čin šokoval. "Zvlášť když bydlíte ve stejném vchodě, ve kterém se stala vražda. Paní jsme osobně neznali, jsme tu krátkou dobu, ale je to hrůza," poznamenal mladý muž.

Obviněný muž podle policie v nočních hodinách ze 3. na 4. února přišel do bytové jednotky v Novém Sedle, kde jeho dvaačtyřicetiletá známá bydlela. "Dvojice měla mít slovní rozepři ohledně získání omamných a psychotropních látek. Po tomto slovním konfliktu měl osmačtyřicetiletý muž ženu fyzicky napadnout několika údery do horní poloviny těla, zejména do oblasti hlavy. Jednat měl s úmyslem ženu usmrtit a pro sebe získat majetkový prospěch," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Po útoku muž bezvládné tělo ženy přikryl v bytě nalezenou přikrývkou a z místa odešel. "Tělo dvaačtyřicetileté ženy měl najít kolem šesté hodiny ranní její přítel po návratu ze zaměstnání. Měl jí ještě poskytnout první pomoc, ale v tu dobu již žena nejevila známky života. Rozsáhlým zraněním bohužel na místě podlehla," sdělil mluvčí.

Podle něho v případě prokázání viny hrozí muži, který již byl v minulosti za vraždu ve stádiu pokusu pravomocně odsouzen, trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. "V roce 2023 se jedná o vůbec první případ vraždy dokonané či vraždy ve stádiu pokusu, kterým se kriminalisté na území Karlovarského kraje zabývali," konstatoval Jakub Kopřiva.