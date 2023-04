I když hlavní pachatel, kterým měl být Jan P., vinu nepřiznal, důkazy hovořily proti němu. Na konci února roku 2014 totiž bylo ve sklepě jeho rodinného domu nalezeno tělo směnárníka, který byl 20 let nezvěstný. Celou dobu tam přitom žila žena hlavního pachatele i jejich syn, kteří neměli o přítomnosti mrtvoly ve sklepě svého domu ani tušení.

Byli to přitom oba pachatelé, kteří na sebe už v březnu roku 1994 policisty upozornili. "V té době mělo dojít v domě Jana P. v Mariánských Lázních k předání 150 tisíc tehdejších zápodoněmeckých marek, akce se účastnili čtyři lidé - směnárník z Dobříše, dále vietnamský obchodník a pak Jan P. a Tomáš V. Ke směně peněz tehdy ale nedošlo. Jak nahlásili Jan P. a Tomáš V. policii, směnárník na ně měl vystřelit z plynové pistole, následně měl vyskočit z okna a utéci. To bylo jediné, co se tehdy v roce 1994 vyšetřovalo," vypráví šéf kriminálního odboru. Od té doby byl ale směnárník nezvěstný. "V momentu, kdy měl vystřelit z plynové pistole, ovšem nebyl na místě Vietnamec, který si šel něco vyřídit před dům za svým bratrem a při svém návratu slyšel přede dveřmi hluk, dostal strach a utekl," pokračuje Flaška. Vietnamský obchodník, který se měl na transakci finančně také podílet, slyšel, jakoby vevnitř někoho mlátili a domníval se, že směnárníka napadli a raději odběhl pryč.

Dlouhé roky se nic nedělo. Když uplynulo devatenáct let od neuskutečněné výměny peněz, synové směnárníka se obrátili se stížností na Generální inspekci bezpečnostních sborů, protože nebyli spokojeni s bezvýsledností pátrání po jejich nezvěstném otci. Už v červnu roku 1996 byl přitom prohlášen za mrtvého. "V roce 1994 se nezajišťovaly žádné stopy, protože zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by policisté měli přikládat incidentu s plynovou pistolí velkou váhu. V roce 2013 začalo velké vyšetřování, opakovaně byl vyslechnut i vietnamský obchodník. Nejprve si předvolali kriminalisté Tomáše V. který se z dané dvojice jevil jako slabší článek. "A začal mluvit. Jan P. střelil směnárníka pistolovou kuší - lukostřílem do hlavy, muž na místě zemřel. Následně se zmocnil peněz a pak ho společně s Tomášem V. odnesl do sklepa. Druhý den koupili cement a Tomáš V. zabetonoval jímku ve sklepě, do níž před tím tělo uložil Jan P.," líčí případ vyšetřovatel.

Když se koncem února roku 2014 vydali kriminalisté s povolením na domovní prohlídku do rodinného domu, šli téměř na jisto. Díky všem zjištěným informacím a za pomoci georadaru se jim podařilo odhalit tělo ve sklepě rodinného domu, pomáhali jim tehdy i hasiči. "Pod druhou vrstvou betonu bylo nejdříve v mazlavém bahně nalezeno oblečení a pak i zbytky lidského těla včetně hlavy, v níž byla stále fialová střela z pistolové kuše. Díky tomu, že tělo bylo uloženo do jímky a následně zalito betonem, došlo k jeho částečné konzervaci," vysvětluje kriminalista.

Zatímco Tomáš V. s policií spolupracoval, Jan P. se nikdy k činu nedoznal. Odsouzen byl na 12 let. Tomáš V. spáchal sebevraždu ještě před začátkem soudního procesu. Rodina směnárníka byla sice zdrcena, že se potvrdila jeho smrt, ale konečně byla po 20 letech seznámena s pravdou. "Vinu Jana P. odmítala i jeho rodina, syn a manželka. Ta se ho snažila hájit. Důkazy v jejich sklepě byly jasné. Dvacet let tam žila a vůbec neměla tušení, co sklep ukrývá," dodává vyšetřovatel.