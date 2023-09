Zdroj: Deník/Milan Kilián

Gabriel B., jehož jméno ani tvář nelze zveřejnit, měl kvůli sexuálním útokům na nezletilé dívky po internetu problémy už jako mladistvý. Vloni na podzim se mu podařilo zkontaktovat třináctiletou školačku, s níž komunikoval přes instagram a messenger, a vylákat z ní odvážnější snímek. Ten pak použil k tomu, aby dívku vydíral. Žádal po ní zaslat nahá videa, jinak ho zveřejní.

„Poškozená mu ze strachu zaslala video, kde se hladila na nahých prsou. On jí následně začal prostřednictvím zpráv vyhrožovat, že pokud mu nepošle další fotografie a videa, kde je nahá, tak její předchozí video zašle její rodině a kamarádům. Proto si ho na instagramu zablokovala, avšak on ji kontaktoval přes messenger,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr s tím, že Gabriel B. tak vyděšenou dívku donutil k zasílání dalších ještě odvážnějších fotek a videí a dokonce ji přiměl k tomu, aby během videohovoru plnila jeho příkazy a např. si zasouvala různé předměty do přirození a análního otvoru. Když pak ale chtěl osobní setkání a orální sex, dívka to nevydržela a vše řekla matce.

„Přišla s pláčem a řekla mami, promiň, udělala jsem strašnou hloupost. A ukázala mi messenger,“ popsala dívčina matka, která se s dcerou domluvila a vše oznámily na policii, jež vyděrače snadno našla. „Psal mi, že mě vyzvedne u školy a že si to se mnou užije,“ popsala policistům sama školačka, která přiznala, že s Gabrielem B. komunikovala, ač ho nikdy neviděla a znala ho jen z jeho profilu, kde měl ovšem mnohem mladší fotku.

„Je to vše pravda až na to, že jsem se s ní chtěl setkat a mít orální sex, tím jsem ji jen strašil,“ řekl soudu mladík, jenž přiznal, že dívku našel náhodou při brouzdání po sociálních sítích, oslovil ji a když zareagovala, začal si s ní psát. „Napřed přátelsky, pak jsem ji začal vydírat. Tato komunikace mě vzrušuje víc než fyzický kontakt,“ uvedl. Potvrdil, že opakovaně měnil svoje profily na sítích. „Komunikoval jsem s holkami mladšími 15 let, tak abych nebyl dohledán,“ vysvětlil.

Podle soudních znalkyň z oboru psychiatrie a psychologie Gabriel B. trpí hebefilií, což je jedna z forem pedofilie, a byl u něj zjištěn i sadomasochismus. Jeho rozpoznávací schopnosti byly plně zachovalé, ale ovládací byly snížené. Znalkyně také navrhly ochranné sexuologické léčení v ambulantní formě, neboť hrozí, že bude opakovat trestnou činnost. Mladík k tomu uvedl, že souhlasí, že se již u sexuologa léčí.

Líčení bude pokračovat za několik týdnů, příště by již mohl padnout rozsudek. Gabrielovi B. hrozí až 12 let vězení, státní zástupce v obžalobě navrhl čtyři roky nepodmíněně a ambulantní léčbu. Poškozená žádá odškodné 100 tisíc korun.