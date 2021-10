Útočníci mu podle obžaloby s neobyčejnou brutalitou dupali na hlavu. Soudce Vít Kastl uložil jeden nepodmíněný trest odnětí svobody na tři roky. Zbylým dvěma útočníkům pak tresty podmíněné, plus peněžitý trest. Státní zástupce Jan Michalica si ponechal lhůtu na odvolání. Stejně tak i odsouzený k nepodmíněnému trestu Róbert Pohlodko. Ostatní se na místě vzdali odvolání.

Státní zástupce podal obžalobu na obviněné Róberta Pohlodko, Viliama Gábora, které vinil ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečinu výtržnictví. Lukáše Cínu viní z přečinu ublížení na zdraví a výtržnictví. Pohlodkovi navrhoval státní zástupce udělit trest 40 měsíců odnětí svobody, Gáborovi 32 a Cínovi 18 měsíců.

Cína uvedl, že poškozeného napadl ranou pěstí do obličeje a ten upadl na zem. Poté šel opodál a už jen pozoroval, jak mu zbylí dva muži kopou do hlavy. Křičel prý na ně, ať toho nechají. Zároveň při výpovědi na polici potvrdil, že viděl jak Gábor poškozeného, když ležel na zemi, několikrát kopl do hlavy. Stejně si prý počínal i Pohlodko. Cína zároveň sdělil, že spoluobviněný Gábor byl jako utržený z řetězu. Po příjezdu policie druhý den se Cína k činu doznal. Pohlodko a Gábor také na policii útok přiznali, ale zároveň tvrdili, že nebyl takového rozsahu.

Poškozený Petr G. byl v pracovní neschopnosti zhruba tři týdny. Měl problémy s přijímáním stravy, bolestmi hlavy, úst, rukou, trpěl závratěmi.

Státní zástupce v závěrečné řeči včera připomněl neobyčejnou brutalitu s jakou byl veden útok, připomněl otisky podrážek bot na hlavě poškozeného. „V podstatě šlo jen o brutální zábavu útočníků. To, že nedošlo k neštěstí, je jen díky osobám, které do incidentu zasahovaly a napadeného se snažily bránit. Ale jak vypověděl jeden ze svědků, do ležícího muže na zemi kopali všichni. Nyní se snaží svalovat vinu jeden na druhého,“ řekl Michalica.

Obhájci postavili svou řeč na tom, že u poškozeného nedošlo k vážnému zranění v důsledku útoku jejich klientů. Obhajoba jednoho z útočníků tvrdila, že její klient přišel až když útok probíhal tudíž nemůže být řeč o spolupachatelství.

Obžalování přiznávali svou vinu, ale ke šlapání na hlavu se nikdo z nich nehlásil. Každý, podle svých slov, dal jednu pěstí nebo prý kopal do břicha. Všichni svého činu před soudem litovali a tvrdili, že jsou ochotní poškozenému platit.

„Nechci do vězení. Co bude dělat moje žena a děti,“ říkal soudci Cína. Tomu soud nakonec udělit trest 10 měsíců s podmínkou na 30 měsíců. Také mu uložil peněžitý trest ve výši 30 tisíc korun.

Viliam Gábor si vyslechl rozsudek odnětí svobody na tři roky s podmínkou na 48 měsíců. Jediný nepodmíněný trest vynesl soud nad Róbertem Pohlodkem. Ten slyšel z úst soudce 36 měsíců ve věznici s ostrahou. „U obžalovaného Pohlodka jde o řetězec výtržnictví a násilí. Alternativní tresty u něj nezabírají,“ potvrdil recidivu Pohlodka soudce Vít Kastl.