Incident se odehrál 8. úno-ra 2022 krátce po poledni v místě pod Malým Špičákem, kde pracovníci NP Šumava prováděli kontrolu, zda se někdo nepohybuje v zakázaném území. A přistihli tam Jiřího B. s jeho kamarádem. Podle dobře informovaného zdroje Jiří B. neuposlechl výzvy k vrácení se na vyznačenou cestu a strážce přírody slovně a fyzicky napadl. Davidu P. (45), který si ho chtěl vyfotografovat z důvodu zadokumentování přestupku, řekl „ty si mě sr… fotit nebudeš!“ a udeřil ho do horní poloviny těla lyží, kterou držel v ruce. Snažil se ho udeřit znovu, v čemž mu chtěl zabránit druhý srážce Pavel N. (57) tím, že ho chytil. „Oba společně upadli do sněhu a Jiří B. kopl Pavla N. do hlavy nohou, na které mě obutou lyžařskou obuv, následně se oba ze země zvedli, a když chtěl David P. Jiřího B. a dalšího přítomného muže vyfotografovat, opětovně Jiří B. fyzicky napadl Davida P. tak, že ho povalil na zem a nohou ho kopl do zad do oblasti ledvin,“ popsal zdroj. Oba ochránci přírody utrpěli zranění, která naštěstí nakonec nebyla tak vážná, jak původně vypadala. Oba strážci ale byli v pracovní neschopnosti, jeden šest, druhý deset dnů.

Jiřího B. teď potrestal soud. „Za přečin násilí proti úřední osobě byl obviněný odsouzen k peněžitému trestu v celkové výši 30 000 Kč. Zároveň je povinen zaplatit zdravotní pojišťovně na náhradě škody částku 3289 Kč,“ řekl Deníku soudce Sperk.

Velkou výhodou peněžitého trestu pro odsouzené je, že ihned po zaplacení je čin zahlazen a mají tak čistý trestní rejstřík. Přesto není vyloučeno, že si Jiří B. podá odpor, neboť vinu dle informací Deníku od počátku popíral a tvrdil, že napaden byl on. Odpor si může podat i obžaloba. Pak by se konalo klasické hlavní líčení s dokazováním.