Žena, která pracovala ve Fakultní nemocnici Plzeň a byla autorkou či spoluautorkou řady publikací, zemřela na místě. Dvorský ale od soudu odešel bez trestu. Byl zproštěn obžaloby, neboť žena mu podle závěru soudu vběhla pod kola a on neměl šanci střetu zabránit.

Neštěstí se odehrálo vloni v neděli 12. prosince dopoledne. Jarmila K. byla tehdy na procházce s kamarádkou Stanislavou N. Nedaleko Třemošné se rozhodly přejít silnici první třídy. „Viděl jsem, jak přeběhly můj pruh a zastavily ve středu vozovky u dělicí čáry, tak jsem radši zpomalil, aby mi necouvly pod auto,“ líčil u Okresního soudu Plzeň-sever řidič dodávky Tomáš R., jedoucí od Plzně směrem na Kaznějov.

„Zastavily jsme na středu silnice, protože jsme viděly, jak od Záluží jede černé auto. Říkala jsem si, že počkáme, až přejede, a pak přejdeme. Jarmila se ale najednou rozběhla. Ještě jsem se ji snažila zachytit rukou, ale marně. Už jsem myslela, že je na druhé straně, když jsem slyšela ránu,“ líčila se slzami na krajíčku Stanislava N.

Dvorský soudu řekl, že najezdil již zhruba milion kilometrů a nikdy nezavinil žádnou nehodu. Uvedl, že obě ženy stojící v druhém pruhu u středu vozovky spatřil cca na 150 metrů a byl si jist, že ho vidí. „Pokračoval jsem proto v jízdě. Těsně před tím, než jsem je minul, se jedna z nich rozběhla. Bylo to rychlé, nestihl jsem zareagovat, střetu nešlo zabránit,“ řekl Dvorský s tím, že celá záležitost ho mrzí a nese ji velmi těžce. Ale je přesvědčen, že za střet nemohl.

Neměl šanci zareagovat

Lékařku, kterou náraz odmrštil až do příkopu, se snažili ještě resuscitovat její kamarádka, řidič dodávky a poté i záchranáři, ale vše bylo marné. Utrpěla tak závažná zranění, že nemohla přežít.

Podle znalce z oboru dopravy Tomáše Kubeše jel řidič octavie v okamžiku střetu rychlostí okolo 92 km/h a žena mu vstoupila do jízdní dráhy pouhých 1,6 vteřiny před střetem. Neměl proto šanci zareagovat. Kubeš soudu dále řekl, že je přesvědčen, že vinu na nehodě nesou chodkyně i řidič, který nepřizpůsobil jízdu poté, co obě ženy spatřil. Kdyby 84 metrů před střetem začal brzdit, dokázal by zastavit.

Rodiče a bratr zemřelé po řidiči požadovali celkem 2,4 milionu korun, státní zástupkyně Lenka Kocurová navrhla Dvorskému mírnou podmínku. Soudkyně Iveta Zítková se ale přiklonila k názoru obhajoby a Dvorského zprostila obžaloby. „Vina obžalovaného nebyla prokázána. Vběhnutí ženy do jízdní dráhy bylo naprosto nepředvídatelné, v jeho silách nebylo střetu zabránit,“ řekla Zítková s tím, že není možné požadovat po řidiči, aby na silnici první třídy zcela zastavil jen proto, že vidí dvě stojící chodkyně, o nichž je přesvědčen, že ony ho také vidí. Připomněla také, že za 35 let ježdění se Dvorský dopustil jen tří přestupků.

Verdikt není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu pro odvolání.

