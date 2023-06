Za ubodání těhotné dostal osm let. K nízkému trestu mu pomohl pervitin

Osm let vězení a odškodné ve výši 1,5 milionu korun – to je trest pro Pavla Šugára (29), který v Nejdku na Karlovarsku brutálně ubodal těhotnou devětadvacetiletou ženu, po níž zbylo malé dítě. Rozhodl o tom Krajský soud v Plzni, jenž recidivistu odsoudil za opilství. Za vraždu, kde by mu reálně hrozil dvojnásobný trest, souzen být nemohl, neboť byl po dlouhodobém užívání drog v takovém stavu, že měl podle znalců rozpoznávací a ovládací schopnosti zcela vymizelé. Mnohaleté užívání pervitinu mu tak paradoxně výrazně zkrátilo pobyt za mřížemi.

Pavel Šugár u Krajského soudu v Plzni. | Foto: Deník/Milan Kilián