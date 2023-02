Moiseiev přijel z rodné Ukrajiny do Česka zřejmě loni, ale podle svých slov si nepamatuje, zda to bylo před vypuknutím války či poté. Vydělával si načerno na stavbách a bydlel spolu s dalšími cizinci v hotelu v karlovarské Vřídelní ulici. V osudný den, loni 25. srpna, dělali s partou v Mariánských Lázních. Byl tam s nimi i Yaryk (21), který s Moiseievem bydlel na pokoji. Moiseiev dal mladíkovi stovku, za niž koupil dva litry vína. Moiseievovi nechal jen trošku, skoro vše vypil sám. Mistr, jemuž neušla jeho opilost, Yarykovi řekl, že za ten den nedostane zaplaceno a pohrozil stejným postihem i dalším. Proto ho kumpáni uklidili na půdu, kde spal až do odjezdu. Po návratu do Varů se na hotelu dostal do konfliktu s Moiseievem, který policistům později řekl, že s Yarykem byly problémy častěji. Prý pil a poté byl agresivní a také hrál automaty, i tak ho ale měl rád jako syna. V osudný večer připravoval pro oba večeři a měl proto v ruce kuchyňský nůž. „Postupoval na mě, já tím nožem máchnul. Ani jsem necítil, že jsem ho bodnul. Pak jsem ale viděl, že má tričko promočené krví,“ popsal Moiseiev policistům s tím, že pak zpanikařil. Vyhodil nůž z okna, sebral své věci a utekl ven, kde se až do zadržení schovával v křoví.

Žena spadla v Nové Roli z balkónu. Život jí zachránili policisté

„Z místa odešel. Nezajímal se o zdravotní stav poškozeného, který zraněním podlehl. Bezprostřední příčinou smrti bylo vykrvácení,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jakub Kubias.

Obžalovaný u soudu ale prohlásil, že vše bylo jinak, než popsal policistům, prý jim neřekl pravdu. „Já jsem ho nebodl,“ tvrdil opakovaně s tím, že Yaryk ho chytil za nůž, který držel v ruce, a ublížil si sám. Dokonce to předvedl. Trval také na tom, že vypil jen dvě piva a trošku vína, ač ještě několik hodin po činu nadýchal 1,6 promile.

Líčení bude pokračovat v březnu výslechy svědků a prováděním dalších důkazů. Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny obžalovanému uložen trest odnětí svobody v trvání 12 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a trest vyhoštění na dobu 10 let.

Vary jdou na Bełchatow, dorazí i exvarský Vašina