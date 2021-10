Vrah se s přítelkyní seznámil v práci, po nějaké době se spolu začali intimně stýkat. Žena byla vdaná, podle Kumbery ale byla s manželem spíše v přátelském vztahu. Obžalovaný se pak dozvěděl, že si začala také s jeho kolegou. Den před vraždou se kvůli tomu s ní chtěl Kumbera rozejít. „Přesvědčovala mě o tom, že mě má ráda a že s ním nic nemá a já jí to uvěřil,“ dodal.

Státní zástupce mu navrhl šestnáct let ve věznici s ostrahou. Miroslav Kumbera u soudu sdělil, že se cítí vinen a s trestem souhlasí.

Trojice se v lese dohadovala do doby, než Kumbera vzal legálně drženou pistoli Tokarev ráže 7,62 mm a začal střílet. „Z bezprostřední blízkosti zasáhl dvěma ranami poškozeného a dvěma ranami poškozenou, čímž je usmrtil,“ konstatoval státní zástupce.

Domnělý milenec podle Kumbery začal křičet, že se mu plete do života a ať z místa vypadne, že si vše vyříkají v práci. „Ptal jsem se jí, jestli spolu něco mají. Ona mi řekla, že je mladá a chce si užívat. V posteli to prý se mnou nestálo za nic,“ uvedl.

Tragédie se stala 16. ledna v lese u Horního Slavkova. Kumbera jel tehdy autem nakoupit do Karlových Varů, po cestě spatřil služební vůz svého kolegy, o kterém se říkalo, že se intimně stýká s jeho šestatřicetiletou přítelkyní.

Až výjimečný trest hrozí jednašedesátiletému Miroslavu Kumberovi z Horního Slavkova, který letos v lednu na Sokolovsku zastřelil svoji o pětadvacet let mladší přítelkyni a jejího údajného milence. Případ začal v pondělí projednávat Krajský soud v Plzni. Muž se před senátem k činu přiznal a řekl, že toho lituje.

