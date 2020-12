Obavy o svůj život měla před několika dny pětadvacetiletá žena z Karlovarska. Její bývalý partner (34 let) ji napadl ve svém bytě, když od ní chtěl peníze.

Muži hrozí až desetileté vězení, soudce ho poslal do vazební cely. „Obviněný ženu nejprve uhodil a potom ji za vlasy strhl na zem. Tam ji zalehl tak, aby se nemohla hýbat, a následně jí z batohu vzal peníze,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Poté, co muž vstal, došla napadená k oknu a volala o pomoc. „Útočník ji od okna odtrhl,a ještě ji udeřil klackem do nohou,“ doplnila mluvčí. Ženu zachránili až přivolaní policisté, kteří agresora převezli na služebnu.