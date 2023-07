Ženu zatáhl v Aši do průchodu a chtěl peníze. Za pár minut byl v rukou policie

Bylo brzy nad ránem a mladá žena šla v Aši do práce. V ruce třímala látkovou tašku. Tou dobou ale netušila, co se v následujících okamžicích odehraje. Vydal se za ní jednadvacetiletý muž a zatáhl ji do průchodu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník