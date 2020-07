„V červenci loňského roku obviněný procházel v nočních hodinách chebskými ulicemi,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Na parkovišti si vyhlédl zaparkovaný osobní automobil značky Opel.

„Přistoupil k němu a šroubovákem se snažil několik minut dostat do vozidla. To se mu ale nepovedlo. Zkusil to tedy jinak. Vytrhal gumové těsnění u předního pravého okna, a tím zároveň poničil jeho skleněnou výplň,“ popsal pokus Jakub Kopřiva. Do auta se ale už zloděj dostal. V něm ale úspěšný nebyl. Vozidlo prohledal a po chvíli se snažil odcizil autorádio, které se snažil vypáčit, ale nepodařilo se mu to. Po chvíli tak svou snahu vzdal a automobil opustil, aniž by z něj cokoli odcizil. „Při svém odchodu ještě poškodil přední nárazník,“ řekl Jakub Kopřiva. Majiteli vozu vznikla škoda zatéměř sedm tisíc korun. Za poškození cizí věci a krádež ve stádiu pokusu mu hrozí až tři roky.