"Mladík měl během čtyř dnů vniknout do několika objektů či zaparkovaných vozidel v Chebu," uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Nejdříve vniknul do areálu výrobce pečiva, odkud se pak dostal do prodejny. V té odcizil finanční hotovost z odemčené pokladny. Při odchodu z prodejny ukradl ještě dámskou bundu pověšenou na věšáku.

Poté si vyhlédnul zaparkovaného vozidlo, z něhož vzal téměř vše, co mu přišlo pod ruku, například víko od nádrže, dioptrické brýle s pouzdrem, svazek klíčů, ovládání od garážových vrat či zubní protézu.

Následující den v nočních hodinách poničil bezpečnostní mříž a vniknul do restauračního zařízení. Nakonec z něj odcizil finanční hotovost, několik lahví alkoholu, mobilní telefon, tablet či kasírovací peněženky.

Vniknout se snažil také do jedné z místních kaváren, ovšem to se mu nakonec nepodařilo a pouze poškodil okno a dveře. Stejně dopadl, když chtěl vniknout do provozovny jedné z restaurací. Opět pouze poškodil dveře.

Svým jednáním měl mladík způsobit celkovou škodu téměř 110 tisíc korun. V úterý 21. července byl po provedených šetřeních dvacetiletý muž policisty zadržen. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až pět let vězení.