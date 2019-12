Až tři roky za mřížemi hrozí muži z Chebu, ten se během uplynulých týdnů například snažil násilně dostat do zaparkovaného auta.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního třiadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci,“ potvrdil policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Obviněný se snažil na jaře dostat do zaparkovaného osobního vozidla, to mu nakonec nevyšlo. O několik dní později se vloupal do kanceláře jedné z chebských společností. Tam poničil plechové skříně. Ale ani z kanceláří si nic neodnesl. Nakonec se vloupal do sklepa jednoho z panelových domů, kde ukradl uskladněný motor.