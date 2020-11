Pořádnou dávku smůly si vybral pětatřicetiletý zloděj z Kynšperka nad Ohří. Muž vnikl do areálu jedné z chebských firem.

Krádež se mu nezdařila. | Foto: PČR

V garáži vzal osobní vůz, se kterým přejel před autodílnu. Z té k vozidlu nanosil kufry s nářadím, brusky, vrtačky a kleště na kabely. Poté se rozhodl podívat se ještě do kanceláří, kde se mu zalíbil notebook nebo měřící přístroj. Ve chvíli, kdy se chystal odjet vozidlem, které ukradl z garáže, zjistil, že daleko nedojede. Automobil měl totiž vypuštěný olej a byl téměř nepojízdný. Kdyby se muži krádež podařila, způsobil by škodu téměř 220 tisíc korun. Soud ho ale nemine a za mřížemi může kvůli nouzovému stavu skončit na dva roky až osm let.