Výhodné nákupy. Čechům se vyplatí zajet do Polska, ušetří i čtvrtinu

Zajet si na nákup do zahraničí kvůli úsporám se nyní vyplatí. Tedy, hlavně do Polska, jak Deník zjistil. Zatímco velký nákup potravin pro osobu na měsíc, obsahující například mléko, rýži, vejce, sýr, kuřecí a hovězí maso, brambory i ovoce, v Česku přijde na 4784 korun, v polských obchodech ušetří český zákazník přes 1100 korun. Naopak v Německu nebo Rakousku by se mu nákup výrazně prodražil.

Prodejna Lidl, 1. února 2022 v polském Těšíně. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň