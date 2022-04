Podle průzkumu na kole vyjíždí alespoň příležitostně 76 procent Čechů. Ovšem jen třetina z nich se cítí na silnicích bezpečně. Nejčastějšími prohřešky motoristů jsou z pohledu cyklistů vysoká rychlost či špatný boční odstup při předjíždění. Naopak šoféři aut vytýkají cyklistům jízdu po chodníku, jízdu vedle sebe po silnici a chybějící osvětlení na kole.

VIDEO: Vypadni s tím kolem. Strážníci stopli cyklistu, vůbec mu nerozuměli

Na tyto neduhy bude cílit varovná kampaň BESIPu a iniciativy Dám respekt. Ta ale nebude upozorňovat na chyby druhých. Naopak. „Je potřeba začít u sebe, nevychovávat ostatní, nekádrovat. Stejně tak neoznačovat souhrnně cyklisty za ignoranty, řidiče za asociální agresory. Nemusíme se milovat, stačí se respektovat: předjíždět s dostatečným odstupem, vzít si přilbu, nejezdit dva vedle sebe. Když dáte respekt, tak se respektu i dočkáte,“ vysvětluje Kliment.

Kampaň by měla odstartovat v květnu. Kromě televizních a rozhlasových spotů jsou připravené i akce pro veřejnost s virtuální realitou či odbornými kulatými stoly. Ministerstvo dopravy to bude stát zhruba 25 milionů korun. „Projekt je velmi dobře zacílen, je o lidech. Navíc jak vyplynulo z průzkumu, lidé uznávají, že to, co se děje, si dělají vzájemně. Nehledají vnější momenty, kdy situaci svádějí na špatné počasí, nedobrý stav komunikací a podobně. Jedná se o dobrý výchozí bod, kdy lze na dotyčné dobře působit. Všichni musí přijít na to, že nejsou páni silnic,“ myslí si dopravní psycholožka Vlasta Rehnová.

Cyklisté vedle sebe legálně?

V současné době je jízda dvou cyklistů vedle sebe na silnicích, vyjma cyklozón, protizákonná. Milovníci pedálů však toto pravidlo často porušují a hrozí jim bloková pokuta až do výše dvou tisíc korun. V budoucnu by ovšem taková jízda mohla být legální. Podle Deníkem oslovených dopravních expertů za určitých okolností by se Česko mohlo inspirovat jinými evropskými státy jako například Německem, Lucemburskem či Nizozemskem. Tam je jízda cyklistů vedle sebe povolena, ovšem za jasně stanovených podmínek, nikdy však nesmí omezit plynulost provozu. „Myslím si, že je to věc k úvaze, zda v určitých situacích nezavést. Zejména vhodné to je pro rodiny s dětmi. Kdy rodič jede ještě více vlevo, čím vytváří další bezpečnější odstup pro předjíždějící vůz,“ reaguje expert na cyklistická témata ze spolku AutoMat Vratislav Filler.

Závody s jídlem. Obyvatelé Brna si stěžují na rychlou jízdu kurýrů

S možnou změnou by do jisté míry souhlasil i předseda Platformy Vize 0 Roman Budský. Výhodu spatřuje v předjíždění početnějších skupin či právě pří předjíždění rodin s dětmi. Manévr by byl kratší. „Je to otázka na větší diskuzi, a i rozbor situací, které by mohly nastat. Obávám se však rizika, že cyklisté začnou jezdit po silnicích v pelotonech. To je velmi nebezpečné z hlediska bezpečnosti na silnicích jak pro cyklisty, tak i řidiče. Z toho bych měl obavy,“ připouští Budský.

Novinka v předjíždění

Od počátku letošního roku platí novela zákona o bezpečném odstupu při předjíždění. Motorista musí míjet cyklistu vždy s minimální vzdáleností půldruhého metru, respektive jeden metr na komunikacích s maximální povolenou rychlostí do 30 kilometrů za hodinu. Jak bezpečně odhadnout stanovenou vzdálenost si řidiči příliš hlavu lámat nemusí. Existuje totiž jednoduché pravidlo – při předjíždění přejet minimálně půlkou auta do druhého pruhu. „Základní šířka jízdního pruhu je tři metry. Bezpečný odstup je tedy zhruba polovina jízdního pruhu. Musíte jej však měřit od řídítek cyklisty. Odhad si proto zbytečně nekomplikujte a vnímejte cyklistu tak, jako byste předjížděli osobní auto,“ radí Neřold.

Co mimo jiné vyplynulo z průzkumu?



- Alespoň někdy na kole jezdí tři čtvrtiny české populace.



- Celkově je pak v české populace zastoupeno 66 procent lidí, kteří jsou jak řidiči, tak cyklisty.



- Pocit bezpečí při jízdě na kole v běžném dopravním provozu na silnici zažívá pouze necelá třetina cyklistů.



- Nejvíce se cyklisté cítí být ohroženi řidiči motorových vozidel kvůli vysoké rychlosti (48 procent), nedostatečném bočním odstupu při předjíždění (35 procent) a nepozornosti při řízení v podobě telefonování, koukání do mobilu, navigace (35 procent)



- Podle motoristů nejvíce pozornost cyklistů odvádí používání sluchátek a poslech hudby (67 procent), dále pak opilost a alkohol (58 procent) a povídání si se spolucyklistou (55 procent).



- Nejčastějšími prohřešky cyklistů podle motoristů jsou: jízda po chodnících (47 procent), jízda vedle sebe (44 procent), jízda bez přilby, helmy (43 procent)



- Polovina české populace vnímá vztah mezi cyklisty a řidiči jako nepřátelský. Nepozornost (uvedlo 70 procent populace) a nedostatek respektu z jedné či druhé strany (68 procent) jsou podle názoru nejčastějšími příčinami nebezpečných situací s účastí cyklisty a řidiče.



Zdroj: Kantar, www.damrespekt.cz.