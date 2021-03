Kdyby opatření nefungovala, přibývalo by v České republice zhruba 20 tisíc až 25 tisíc případů denně a zkolabovalo by zdravotnictví, míní Hamáček. V minulém týdnu sice vláda očekávala rychlejší pokles počtu nakažených, mírnější byl však dán testováním lidí na pracovištích. Tím se objevilo zhruba 15 tisíc nových případů týdně. Hamáček apeloval na to, aby lidé ještě chvíli vydrželi a dodržovali opatření. Zásadním cílem je podle něj vyprázdnit nemocnice.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely první kolo testování dokončit do minulého pátku, středně velké podniky do pondělí. Ve veřejném sektoru s více než 50 zaměstnanci stanovila vláda konečný termín pro první cyklus testování na středu. Zapojeny jsou také společnosti s deseti až 49 pracovníky. První kolo testování musejí zvládnout do 26. března. Testování je povinné také na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci, dokončeno musí být do 30. března.

"Rozvolňování bude možné v situaci, kdy se začnou vyprazdňovat nemocnice. A to ještě nějakých pár dnů trvat bude. Klíčové je, že se to otočilo a klesá to," dodal Hamáček.

Také matematik René Levínský či epidemiolog a poradce prezidenta Roman Prymula považují současný trend za pozitivní. "Zatím jsou ta čísla poměrně solidní," uvedl Levínský. Pokud by ale nákaza klesala stále stejným tempem, trvalo by podle něj ještě 40 dní, než bude opět možné bránit šíření nemoci testováním a trasováním. Za problém považuje, že se České republice nepodařilo od podzimu počty nakažených opravdu snížit.

Je potřeba zaměřit se na kontakty mezi zaměstnanci

Prymula dodal, že některá vládní opatření zafungovala a nyní je potřeba se zaměřit na kontakty mezi zaměstnanci v podnicích o přestávkách či na kontakty lidí mimo práci.

Epidemie koronaviru v zemi zpomaluje. V sobotu odhalily laboratoře v zemi 5443 nakažených, což bylo zhruba o 1500 méně než před týdnem. Opět také kleslo reprodukční číslo, které je nyní na nejnižší hodnotě za dva měsíce. Počet lidí, kteří s nákazou covidem-19 zemřeli, vzrostl na 24 667.

Navzdory poklesům zůstává kapacita nemocnic stále takřka vyčerpaná, ovšem i v tomto případě se situace lepší. K sobotě bylo v nemocnicích 8168 pacientů s koronavirem, proti pátku to byl pokles téměř o 600 hospitalizovaných. Na začátku týdne bylo v nemocnicích více než 9400 covidových pacientů. Výrazně pomaleji ale klesá počet lidí v těžkém stavu. V sobotu jich bylo 1970, na začátku týdne 2054.

Na vládě je shoda o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna

Ve vládě je shoda na prodloužení nouzového stavu po 28. březnu minimálně o 14 dní, tedy do 11. dubna, řekl Hamáček. Doufá, že by dva týdny mohly stačit. Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi posléze uvedla, že se kabinet předběžně domluvil, že požádá poslance o prodloužení o celých 30 dní. Dolní komora by o žádosti, kterou by vláda měla zformulovat v pondělí, podle Hamáčka měla hlasovat v pátek. Nynější stav nouze končí 28. března.

"Pokud by to zabralo, tak po 14 dnech se můžeme dostat na denní nárůsty (počtu nakažených koronavirem) pod 5000. Pak je možné zvednout plošná opatření, cestování mezi okresy a zbytek dojet podle pandemického zákona. To si myslím, že je nejrealističtější výhled," řekl Hamáček.

Pokud by Sněmovna vládní žádosti nevyhověla, musela by se opatření po 28. březnu řídit pandemickým zákonem, podle Hamáčka by se tak rozvolnila plošná opatření z hlediska omezení volného pohybu. "Ono by to asi fungovalo taky, ale pomaleji," řekl vicepremiér.

"Domluvili jsme se, že požádáme pravděpodobně o celých 30 dnů," řekla dnes o hodinu později v České televizi Schillerová.

Prodloužení nouzového stavu navrhuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) kvůli tomu, že chce udržet přísné protiepidemické restrikce včetně zákazu cestování mezi okresy i o velikonočních dnech, tedy nejméně do prvního dubnového pondělí.

Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá v dolní komoře dojednanou podporu pro pokračování nouzového stavu. Podklady k účinnosti dosavadních opatření by měly obdržet opoziční strany v pondělí.