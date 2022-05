Pojišťovny nechtějí proplácet některé masti a léky. Lékárníci krok kritizují

Podobně jako u tabáku, alkoholu nebo hazardu má být podle Mravčíka stanovena věková hranice pro podávání a prodej drog. Odborná diskuse určí jakých. Prodávat by je mohl ten, kdo by získal licenci, přičemž by bylo stanoveno maximální množství, které by si uživatel mohl koupit. Ten by byl informován o zdravotních rizicích a byla by mu nabídnuta pomoc. Součástí by byla regulace ceny a kontrola kvality dané drogy. A také regulace marketingu a reklamy, aby drogy nebyly lákadlem pro děti a dospívající.

Za pravdu mu dává i staronový národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Určitě chci jít touto cestou. Uvidí se, kterých všech substancí se bude týkat,“ řekl Deníku. Záležet podle něj bude i na tom, co bude společensky a politicky pochopitelné. Za nejúčinnější opatření totiž Mravčík považuje zrušení černého trhu s drogami a zavedení přísné zákonné regulace jejich nabídky. „Nelegální trh se z definice vymyká jakékoliv kontrole,“ dodal.

Kanadská praxe

Příkladem dobré praxe je podle něj Kanada, kde takto funguje nabídka konopí. Zájemci mají možnost koupit si je ve speciálních obchodech nebo licencovaných online prodejnách. Zároveň je proti prohibici a přísnému trestání uživatelů drog.

„Je kontraproduktivní potírat odnětím svobody například pěstování konopí pro výrobu léčivých mastí nebo užívání psychedelik v kontextu sebepoznání a seberozvoje,“ řekl. Současnému systému prohibice drog vytýká, že je sedmdesát let starý a přežitý: „Doslova ze století páry.“ Tvrdé tresty naopak navrhuje dávat obchodníkům s drogami.

Zubařů je v Česku víc než dost, i když se to nezdá, říká Roman Šmucler

Pro regulaci méně rizikových látek je i ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová. „Užívání u nás trestné není, výroba ano, což u drobných pěstitelů pro vlastní potřebu nedává smysl,“ sdělila Deníku. Důraz klade na prevenci.

„A tou je i péče o duševní zdraví dětí a dospívajících. Včasné zachycení problémů a traumat, která prožívají. Jejich léčba a sanace,“ uvedla.