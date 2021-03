Méně než deset tisíc potvrzených případů covidu ve všední den přibylo v Česku i v pátek minulého týdne, kdy testy potvrdily 9697 nově nakažených. Předtím bylo pod deset tisíc nových případů ve všední den naposledy 15. února.

Od konce prosince, kdy se v zemi začalo očkovat, podali zdravotníci dohromady téměř 1,38 milionu dávek, přičemž minimálně jednou dávkou bylo k pondělnímu večeru očkováno přesně 1 007 422 lidí. V Česku žije zhruba 10,7 milionu obyvatel.

Přednostně nyní dostávají vakcínu senioři, u nichž je vyšší riziko vážného průběhu nemoci a úmrtí. Očkují se také zdravotníci, záchranáři, další pracovníci kritické infrastruktury a učitelé. I jedna dávka očkování podle odborníků prokazatelně snižuje riziko těžkého průběhu, hospitalizace a smrti.

V Česku se zatím používají tři vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), obě se podávají ve dvou dávkách. Téměř 80 procent dosud podaných vakcín je od společností Pfizer/BioNTech, přes 13 procent od AstraZeneky a víc než osm procent od firmy Moderna. V dubnu má dorazit očkovací látka od společnosti Johnson & Johnson, která se aplikuje jen jednou.

V pondělí zdravotníci aplikovali 33 331 dávek očkovací látky, to je zhruba o 2800 méně než ve stejný den předchozího týdne. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předpokládá, že v tomto týdnu by mohl počet očkování stoupnout na 60 až 70 tisíc denně, na víc zatím nejsou podle něj vakcíny. Dosavadní maximum podaných dávek za jeden den činí téměř 52 tisíc.

V nejvyšším stupni rizika

Bodové skóre epidemického systému PES pro dnešní den kleslo ze 68 na 64 bodů. Tak nízko bylo naposledy 11. prosince. Nadále ale zůstává ve druhém nejvyšším z pěti stupňů rizika. V pondělí se zlepšily všechny čtyři parametry, ze kterých se index počítá. Reprodukční číslo je nejnižší za posledních téměř devět týdnů.

Index PS měl na přelomu loňského a letošního roku hodnotu 90 bodů ze sta možných. Opět růst začal ve druhé polovině února a těsně před koncem druhého kalendářního měsíce kulminoval na 82 bodech. Od té doby má klesající tendenci.

Systém je rozdělený do pěti stupňů pohotovosti podle rizikového skóre, které se počítá z počtu nových případů na sto tisíc obyvatel a seniorů za poslední dva týdny a reprodukčního čísla. Na začátku letošního roku byl původní parametr podílu pozitivních mezi testy nahrazený podílem pozitivních hospitalizovaných, kteří nebyli dříve odhaleni testem.

V pondělí se ve srovnání s nedělí zlepšily všechny čtyři sledované parametry. Reprodukční číslo mírně kleslo z 0,857 na 0,853, což je jeho nejnižší hodnota od letošního 21. ledna.

Úpravy systému PES

Hodnotu protiepidemického systému PES zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví od poloviny loňského listopadu. Systém byl několikrát upravován, v současné době se jím ale protiepidemická opatření v Česku už neřídí.

V lednu se začala připravovat jeho aktualizace, která by zahrnula jako jednu z podmínek antigenní testy. Měly umožnit veřejné akce pro větší počet osob nebo například částečné otevření restaurací či hotelů.

Připravit novou podobu systému dostala minulý týden za úkol pověřená hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli pro TN.cz uvedl, že se původní systém PES nepovedl a od nového nic neočekává.

Covidem-19 onemocnělo od začátku epidemie v Česku téměř 1,5 milionu lidí. V posledních dnech se infekce nejvíc šíří na Jindřichohradecku, kde za poslední týden přibylo 855 nově potvrzených případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Následují okresy Mladá Boleslav a Česká Lípa, kde testy v posledních sedmi dnech odhalily 807, respektive 805 nových případů nákazy na sto tisíc obyvatel.

Mírně nižší zátěži kvůli covidu čelí zdravotnická zařízení. V pondělí bylo v nemocnicích 8545 lidí s covidem, z toho 1953 v těžkém stavu. Oproti předchozímu pondělí, kdy bylo v nemocnicích rekordních téměř 9500 pacientů s koronavirem, to představuje pokles o více než 900 případů. Statistiky ministerstva ale nezahrnují pacienty, kteří sice po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, nemocniční péči ale nadále potřebují.

Přes 25 tisíc úmrtí

V Česku zemřelo od začátku epidemie přes 25 tisíc lidí, u kterých byla potvrzená nákaza novým typem koronaviru. Více než polovina z nich zemřela letos. Posledních tisíc úmrtí přibylo za sedm dní. V březnu zatím přibylo do statistik 4260 nakažených, za celý únor to bylo 4078 a v lednu 4777.

Počet reinfekcí roste



Za rok od prvního potvrzeného případu nákazy koronavirem odborníci v Česku zaznamenali 1400 případů opakované infekce, kdy lidé v obou případech měli projevy nemoci covid-19. ČTK o tom informoval Státní zdravotní ústav (SZÚ), který každý měsíc vydává pravidelnou zprávu o reinfekcích. Za poslední měsíc počet reinfekcí devítinásobně vzrostl, před měsícem jich SZÚ evidoval 158. Nárůst podle SZÚ souvisí s velkým počtem nakažených v podzimní vlně.



Od 1. března loňského roku do konce letošního února bylo do informačního systému nahlášeno 1,225 milionu případů nákazy koronavirem. Z toho zatím odborníci potvrdili 1400 opakovaných infekcí, kdy lidé měli příznaky nemoci. Reinfekci mělo 744 žen a 656 mužů. Dalších 81 případů pracovníci SZÚ prověřují.



"Věkové rozpětí u osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19, je jeden až 100 let, medián 42 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 68 až 359 dní," uvedl Marek Malý, vedoucí oddělení biostatistiky.