Zavření průmyslu na Velikonoce možná doporučí Rada vlády pro zdravotní rizika. Podle člena rady a hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala by to mělo mít významný vliv na pokles počtu nakažených nemocí covid-19. Proti uzavírání průmyslu se naopak postavil poradce prezidenta pro zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.

Babiš poukázal na nepříznivý dopad na rozpočet i na firmy. Připomněl i to, že průmyslové podniky nyní ve velkém testují své zaměstnance. Podle premiéra se o této možnosti ještě povede diskuse na Radě vlády pro zdravotní rizika a ve vládě a je potřeba také jednat s tripartitou. "O tom je potřeba vést debatu hlavně s tripartitou, oni by měli mít rozhodující slovo," dodal Babiš.

Krátkodobé opatření

"Kdybychom k těm Velikonocům přidali pár dní, tak ten efekt na sražení virové nálože v populaci by byl významný a hodně by to pomohlo," řekl v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi Smejkal. Připomenul, že ostatní oblasti jako kultura, školství či služby již uzavřené jsou.

Podle Prymuly ale není zřejmé, zda by takové krátkodobé opatření skutečně k zastavení šíření nákazy výrazně přispělo. Podle epidemiologa je nyní potřeba se zaměřit na kontakty lidí o pracovních přestávkách či obědech.

Jak uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, zaměstnavatelé jsou proti uzavření průmyslových podniků. Volno by podle něj dalo prostor pro návštěvy známých a příbuzných, navíc není jasný plán ani jednoznačný zdravotní přínos uzavření při vysokých nevratných škodách, dodal.

"Odstavení řady průmyslových odvětví nefunguje tak, že cvaknete vypínačem a druhý den prostě jen lidé nepřijdou do práce. Mnoho provozů vypínáte i týdny, potřebujete na to specializované techniky, má to bezpečnostní rizika a je to i velmi finančně nákladné," uvedl Hanák. Firmy v průmyslu v průměru denně vytvoří přidanou hodnotu 4,2 miliardy korun. Náhrady zaměstnancům za jeden den jsou asi 2,1 miliardy Kč, připomněl.

Další problém

Hanák rovněž upozornil na problém, že ČR nemá pro mimořádné situace definované takzvané nezbytné segmenty. "Všichni víme, že musí fungovat kritická infrastruktura, abychom měli čím svítit a jak si zatopit. Do té ale nepatří například odpadové služby, bezpečnostní služby, které musí hlídat opuštěné objekty, nebo servisní služby třeba i pro zařízení v nemocnicích," připomněl.