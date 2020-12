„Čísla bohužel stoupají. Reprodukční číslo je 1,2 a my musíme okamžitě jednat, i když je to velice nepříjemná situace,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš. „Při takovém trendu bychom riskovali až deset tisíc nakažených denně ke konci měsíce.“ Vláda podle Babiše schválila kompenzace pro všechny podnikatele, kterých se zpřísnění opatření dotkne. Otevřené zůstanou všechny obchody a také služby.

„Narůstají - zatím jen postupně - počty nově nakažených osob. Dobrou zprávou zůstává, že zatím nedochází k tak rychlému nárůstu hospitalizovaných. Proto jsme přistoupili k tomu, že přejdeme na stupeň číslo čtyři,“ vysvětlil ministr Blatný.

Oproti původním opatřením čtvrtého stupně však dojde k úpravám. „I ve stupni číslo čtyři budou umožněny návštěvy v domovech pro seniory a sociálních zařízeních,“ uvedl Blatný a doplnil, že tuto změnu umožnily antigenní testy, kterým budou podrobeny všechny návštěvy.

„Zrovnoprávnili jsme všechny, kteří podnikají v oblasti obchodu a služeb. Nebudou tak jiné podmínky pro velké řetězce a malé obchody. Obchody a služby tak zůstanou otevřené za dodržení hygienických opatření,“ řekl ministr. V minulých dnech se přitom podle Blatného ukázalo, že provozovatelé opatření dodržují.

Platit znovu začne omezení vycházení, a to ve dvou režimech - denním a nočním. Shromažďování bude možné v počtu maximálně šesti osob. Zákaz konzumace nápojů na veřejnosti se nyní bude výslovně týkat těch alkoholických.

Od pátku bude také možné provozovat skiareály v rakouském režimu - bude možné jet na hory a lyžovat, ale budou platit omezení pro hotely a restaurace.

Kompenzace pro podnikatele

„Bude pokračovat program Antivirus včetně Antiviru A. Uzavřené provozovny tak mohou čerpat 100 procent kompenzace mezd včetně odvodů,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Dnes jsme schválili další plošné opatření, které bude kompenzovat nájemné,“ pokračoval. Až doposud měli provozovatelé uzavřených podniků nárok na kompenzaci 50 procent nájemného, v rámci nového programu budou moci za měsíce říjen, listopad a prosinec čerpat dalších 50 procent, v součtu tak dostanou od státu náhradu plného nájemného.

Vláda vyhlásila také speciální programy pro oblasti ubytování a gastronomie. Každé ubytovací zařízení bude dostávat na jeden pokoj a den, kdy bude uzavřeno, částku mezi 100 a 330 korunami za den. „K tomu pro ně platí všechny ostatní programy,“ doplnil Havlíček.

Každý provozovatel v oblasti gastronomie dostane také bonus 400 korun na zaměstnance na den. „Pokud se jedná o menší podnik, který má deset zaměstnanců, dostane provozovatel za den čtyři tisíce korun,“ uvedl na příkladu Havlíček. I v tomto případě se jedná o bonus navíc k ostatním platným programům.

Vánoční prázdniny začnou dřív

Ministerstvo školství kvůli koronavirové epidemii rozhodlo o prodloužení vánočních prázdnin. Žáci tak do škol půjdou naposledy v pátek 18. prosince. Do té doby budou školy fungovat v režimu opatření podle třetího stupně rizika v systému PES. Mateřské školy a vysoké školy pak budou v pondělí a v úterý fungovat podle čtvrtého stupně.

„Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Studentům zdravotnických oborů navíc od středy skončí pracovní povinnost ve zdravotních a sociálních zařízeních. „Pracovní povinnost všech zbývajících studentů, kteří byli zapojeni do pomoci ve zdravotních a sociálních službách, končí ve středu 16. prosince 2020. Posledním dnem, kdy se studenti budou na pomoci podílet, je tedy úterý 15. prosince,“ doplnila Lednová.