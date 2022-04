Projekt si vzal za cíl pomoci lidem, jejichž dluhy se z původních několika stovek vyšplhaly kvůli penále a úrokům do závratných výšek. Jedná se zejména o lidi, kteří se do dluhů dostali neplacením pohledávek různým státním a městským institucím. Typické jsou třeba dluhy dopravnímu podniku.

„V podstatě zopakujeme to, co bylo minule. Bude se to týkat výhradně dluhů vůči státu nebo podnikům se státní účastí. Budou odpuštěny všechny úroky, penále a podobně, pokud dlužník uhradí jistinu a odměnu exekutorovi,“ uvedl poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), který na návrhu spolupracoval.

Nárok na odpuštění dluhu budou mít lidé, u nichž byla exekuce zahájena před 28. říjnem loňského roku. „Přihlédli jsme i k námitkám exekutorů, takže jsme zvýšili odměnu na dvojnásobek, tedy na 1500 korun bez daně,“ doplnil Výborný.

Pokud projde nová podoba Milostivého léta, měla by začít platit začátkem letošního září a skončí na konci listopadu. Oproti předešlému programu by měla vyřešit také některé výkladové nejasnosti. Co je ovšem důležité, stanovuje exekutorům lhůty na odpověď. Nyní budou muset zájemci, který se bude chtít zbavit svých dluhů, odpovědět do patnácti dnů. „O kolik to exekutor protáhne, o tolik se milostivé léto prodlouží,“ vysvětlil Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Podle Výborného se lidé v minulosti akce nezúčastnili třeba právě kvůli tomu, že s nimi exekutor nekomunikoval.

Exekutoři akci kritizují

Právě exekutoři ale na akci hledí spíše rozpačitě. I nové navýšení odměny je podle mluvčí jejich komory Evy Rajlichové nedostatečné a neodpovídá platnému exekučnímu tarifu. „Opakování Milostivého léta znamená další administrativní zátěž pro úřady soudních exekutorů. I přes špatné zkušenosti z prvního kola se opakují stejné chyby, tedy špatná terminologie ohledně definice jistiny a příslušenství,“ uvedla.

Podle statistik exekutorů se podařilo zastavit necelých 50 tisíc exekucí. „Z našich čísel vyplývá, že o Milostivé léto 1 nebyl velký zájem, proč ho tedy opakovat?“ ptá se mluvčí. Předpokládá přitom, že ve druhém kole bude zájem ještě nižší.

S tím ovšem nesouhlasí Hůle. V Česku je zhruba sedm set tisíc dlužníků. Využít Milostivé mělo smysl asi pro 90 tisíc z nich. „U našich klientů ještě polovina není vyřešena. Nakonec se dostaneme na nějakých 25 až 30 procent lidí, kteří toho mohli využít,“ řekl.

Akci považuje za úspěch i Výborný. Třeba v Praze ji využilo bezmála čtrnáct tisíc lidí, kteří dlužili dopravnímu podniku. „Tomu se na jistinách vrátilo 14,5 milionů korun, které by buď nikdy neviděl nebo až za dlouhou dobu,“ přiblížil poslanec. Zbavit se svých dluhů využilo i kolem patnácti tisíc lidí, kteří měli svoje závazky vůči zdravotní pojišťovně VZP.

Do projektu se přitom zapojily i některé velké společnosti. „Obracelo se na nás několik opravdu velkých firem, některé z nich evidují i sto tisíc dlužníků. Tyto firmy jsou z projektu nadšené,“ doplnil Hůle.

Rozhodně však podle Výborného nelze úspěch Milostivého léta poměřovat v procentech. „Jednotlivé příběhy lidí, které se díky tomu podaří vrátit do systému, jsou úspěchem,“ dodal poslanec.