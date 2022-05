SATIRA: Proč se Andrej Babiš přestěhoval do Čech? Budete překvapení

Bude Andrej Babiš porážet lemury z Čapího hnízda? Pošle je do párků nebo na Madagaskar? A co si myslí o cestě svého nástupce Petra Fialy do Kyjeva? Tento díl nekorektního deníku je skutečně katastrofální.

Satira (Ne)korektní Deník. Proč se Andrej Babiš přestěhoval do Čech? | Video: Deník