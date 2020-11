Společnost Albert se podle ředitele komunikace Jiřího Marečka začala na opatření připravovat hned poté, co měla signály, že vláda o takovém limitu uvažuje. Udělala analýzy počty zákazníků a velikostí nákupních ploch. Poptala pracovníky bezpečnostních agentur, aby dokázala posílit jejich přítomnost v prodejnách. Posílit chce také počty pokladních a personálu u obslužných pultů s lahůdkami, aby byli lidé odbavováni co nejrychleji.

"Je důležité poznamenat, že tak zásadní změna chodu prodejen vyžaduje řadu opatření a během jediného dne, navíc svátečního, je mimořádně složité se na ně stovky prodejen připravit. Například jsme poptali IT vybavení, které samostatně dokáže kontrolovat počty zákazníků. Žádná IT firma ale bohužel není schopna nic podobného instalovat na stovky prodejen během jediného svátečního dne. Uděláme vše pro to, aby obyvatelstvo bylo i nadále bezpečně zásobované potravinami z našich prodejen, tak jako doposud," dodal Mareček.

Schválené opatření bude mít naprosto opačný efekt podle mluvčí společnosti Billa Dany Bratánkové. "Z našich propočtů vyplývá, že při zavedení tohoto opatření nebudeme moci obsloužit až 50 procent našich zákazníků, což bude pravděpodobně znovu způsobovat paniku, chaos a v extrémních případech i nevraživost mezi zákazníky," řekla. Lidé se podle ní budou chtít také znovu předzásobovat potravinami jako při jarní vlně pandemie.

Billa podle Bratánkové omezí počet nákupních vozíků a košíků, aby dosáhla limitu na metry čtvereční. Dodržování nařízení budou koordinovat zaměstnanci bezpečnostních agentur. V případě potíží budou žádat o pomoc policii, uvedla.

Prodloužení nákupní doby

Na opatření se připravují také hypermarkety Globus. Detaily mluvčí společnosti Lutfia Volfová neuvedla. Hypermarkety Globus jsou podle ní po hygienické stránce velmi bezpečné obchody, protože jsou svou plochou největší mezi tuzemskými hypermarkety. "Navíc dodržujeme nadstandardní hygienická opatření a zákazníci u nás ve velké míře nakupují moderními technologiemi, jako jsou skenery a mobilní aplikace," doplnila.

Pravidla pro model uvolňování řeší také společnost Tesco, a to ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a ministerstvem průmyslu. Chce využít systém, který v obchodech testovala, uvedl mluvčí Teska Václav Koukolíček.

Prodejci budou mít od středy také za úkol řídit fronty v prodejnách i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových odstupů mezi lidmi. Na rozdíl od současných pravidel se od středy prodlouží provozní doba obchodů do 21:00, kdy začíná platit zákaz vycházení.