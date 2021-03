Podle něj se díky dodržování opatření epidemická situace zlepšila, ale v nemocnicích zůstává kritická. „Vláda souhlasila s uvolněním některých opatření. Týká se to zejména uvolnění volnočasových opatření. Nově se za účelem sportu a dalších volnočasových aktivit bude možné pohybovat na území celého okresu,“ uvedl Blatný. Tento pohyb mezi okresy je podle něj ale nutné udržet na co nejnižší úrovni. "Nejsme v takové situaci, abychom si mohli dovolit větší změny," řekl.

S tím souvisí i nošení respirátorů. Nově totiž nebudou muset mít respirátor sportující lidé, a to i v zastavěných částech obcí. „Například běžci a cyklisté, pokud dodrží dvoumetrový rozestup od dalších lidí," dodal ministr.

Případná otázka otevření kadeřnictví či trhů zatím podle Blatného na stole příliš není. „Co se týče kadeřnictví nebo farmářských trhů. nechci vám dávat data, to by nebylo seriózní. Školy jsou trvale prioritou. Je to něco, co je na dohled v řádu nějakého měsíce,“ řekl ministr.

Vláda rovněž rozhodla o pořízení pěti milionů sad antigenních testů do pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR) a jejich distribuci školám. "Ten tendr budou provádět státní hmotné rezervy. Jedná se o výrobky, které mají nyní výjimku," uvedl Blatný. Dodal, že ministerstvo zdravotnictví do výběru nebude zasahovat. Podle informací Radiožurnálu ministerstvo původně chtělo, aby státní rezervy musely pro nákup testů získat atest jejich citlivosti.

Blatný se vyjádřil i ke spekulacím o tom, že by jej měl na postu ministra někdo nahradit. „Přišel jsem do úřadu dělat práci odbornou, budu ji dělat do té doby, dokud k tomu budu mít mandát a nebudu se bavit o dalších spekulacích,“ řekl.

Hovořil i o komerčních samotestech, které jsou podle něj jen pro ujištění. „Ty testy jsou dobré k tomu, že zjistíte sami pro sebe, zda jste pozitivní nebo negativní. Přirovnal bych ho k těhotenskému testu,“ vysvětlil.

Povinné testování na úřadech

Nově budou moci také očkovaní lidé na návštěvy do sociálních zařízení, aniž by podstoupili test.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček rovněž uvedl, že povinné testování bude také na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci. „Dokončit ho musejí do 30. března," řekl Havlíček. Podle něj se denně se ve firmách testuje 300 až 400 tisíc pracovníků. „Pozitivita se pohybuje zejména u větších firem mezi půl až jedním procentem,“ uvedl a dodal, že u menších firem jsou to skoro dvě procenta. Chce navýšit testování na 500 tisíc pracovníků denně.

Všechny testy se podle Havlíčka musejí provádět na pracovišti, pokud není nezbytný důvod, aby to bylo jinak. Týká se to podle něj například pracovníků, kteří jsou na služební cestě a nemohou se v daném termínu do podniku dostavit. Testy se nadále nebudou týkat lidí, kteří pracují z domova, dodal vicepremiér.

Povinné testování bude podle něj platit také pro školy, které fungují pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému.

Vláda podle Havlíčka také neplánuje omezení provozů firem kolem Velikonoc. „V tuto chvíli o tom neuvažujeme. Uvědomujeme si, že jsme na podniky přenesli nemalou dávkou odpovědnosti,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle něj firmy teď plní funkci očkovacích center, kde se denně testuje 500 tisíc lidí. „Z podniků jsme učinili řešení krize, nikoli, že je budeme uzavírat,“ řekl s tím, že uzavření firem by narušilo efektivitu testování.

Prodloužení nouzového stavu

Vláda projednávala i prodloužení nouzového stavu. Podle Blatného je cílem je udržet omezení až do Velikonoc, aby nedošlo k podobnému scénáři jako kolem Vánoc. Chce proto žádat o prodloužení „Vláda o tom rozhodne v pondělí, ale nebylo správné říkat, že o to nepožádáme,“ řekl ministr. Věří, že opozice bude souhlasit. Na případné neprodloužení je vláda podle jeho slov připravena, ale jde o horší variantu. „Plán B je pandemický zákon, který máme, ale v současné situaci není schopný zajistit to, co současný nouzový stav,“ prohlásil Blatný. „Plán B je horší než plán A,“ dodal.

„Opatření navazují na tu platnost, kterou měla. Navazují od víkendu na ta dosavadní omezení. Podle údajů, z nichž vycházíme, by se po 20. březnu měla začít zlepšovat situace v nemocnicích,“ řekl také Blatný. „Pokud bude nouzový stav prodloužen, pak je záměr ministerstva zdravotnictví, aby opatření byla v platnosti přes Velikonoce,“ uvedl.

Ve středu přibylo v Česku dalších 11 928 potvrzených případů nemoci covid-19, to je o 2600 méně než ve stejný den předchozího týdne. Od poloviny února neklesají denní přírůstky ve všední dny pod hranici desti tisíc. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie kleslo z 0,97 na 0,91.