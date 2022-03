„Stejně jako jiné firmy v Evropě, které jsou alespoň nějak spojenis Ruskem, dostáváme negativní ohlasy a komentáře. Někteří zákazníci přestali kupovat naše výrobky a někteří lidé nechtějí pít pivo ze skla, které má dle nich provokativní logo,“ řekl Deníku spolumajitel minipivovaru, jehož logo odkazuje na Sibiř, Roman Anochov. V České republice žije přes deset let, i proto očekával, co se po vpádu Rusů na Ukrajinu může stát. A to i přesto, že kroky putinovského Ruska pivovar veřejně odmítá. „Jsme jednoznačně proti tomuto konfliktu,“ dodal.