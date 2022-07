Za volant v sedmnácti, řidičák na zkoušku. Mladé šoféry čekají změny

Ve výuce mladých začínajících řidičů se chystá revoluce. Za volant osobního automobilu budou moci usednout už sedmnáctiletí absolventi autoškol, ovšem za doprovodu zkušeného šoféra, nejčastěji rodiče. Navícbudou mít mladí lidé po dobu dvou let řidičský průkaz takzvaně na zkoušku. Změny jsou součástí novely zákona o silničním provozu, která nyní míří do připomínkového řízení. Zákonodárci by se jí měli zabývat po letních prázdninách. „Zákon by měl platit od začátku roku 2024 tak, aby se stihli všichni účastníci silničního provozu řádně připravit,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Mladá dívka za volantem - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock