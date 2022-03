Zaměstnavatel je podle zákona povinen držet matce do tří let věku jejího dítěte pracovní místo, ve kterém předtím působila. Mnoho žen ale takovou ochranu nemá, neboť měly smlouvu na dobu určitou nebo dohodu o pracovní činnosti. A i když se do práce po rodičovské vrátí, některé o ni brzy přijdou, protože hodně času musí věnovat péči o dítě.

Firmy čekají na uprchlíky z Ukrajiny. Šanci mají třeba v restauracích

Rodičovská - InfografikaZdroj: DeníkZvlášť pro samoživitelky je mnohdy problém práci sehnat. Své o tom ví dvaačtyřicetiletá matka dvou dětí Eva Morávková z Prahy. „Stále mnoho zaměstnavatelů matky s malými dětmi nechce, i když vám to naplno neřeknou. Nejste dostatečně flexibilní, nemůžete dělat práci přesčas, protože potřebujete vyzvednout dítě z jeslí nebo ze školky,“ řekla Deníku.

S třetím dítětem je na rodičovské sedmatřicetiletá Anna Voňavková z Ústeckoorlicka. S partnerem čeká další dítě. Finanční situaci řeší tak, že při pobírání rodičovského příspěvku podniká. Hlavně z domova. „Dělá mi to dobře, daří se mi to skloubit,“ řekla Deníku.

Danajský dar?

Možnost čtyřletého „rodičáků“ dostaly ženy v roce 1995, podle Kalíškové toho tehdy využila více než třetina matek tříletých dětí. Od té doby rovněž platí, že ženy, které zůstanou doma s dítětem čtyři roky, nemají garantované místo. A pokud se zaměstnavatelem nedohodnou na neplaceném volnu, většinou si musejí hledat novou práci.

Nejde o malé číslo: čtvrtým rokem doma s dítětem zůstává skoro třetina rodičů (viz tabulka). Často je to však dáno i dalším těhotenstvím.

Bez náhradního výživného bychom to nezvládli, pochvalují si samoživitelé

Rodičovský příspěvek nyní činí 300 tisíc korun na jedno dítě, nárok na něj vzniká po skončení mateřské, obvykle od doby, kdy je dítěti půl roku. Vyčerpat jej lze do čtyř let věku dítěte. Měsíční částku může rodič měnit každého čtvrt roku. Čím kratší dobu zvolí, tím vyšší měsíční částku pobírá.

Podle údajů Úřadu práce v lednu tento příspěvek pobíralo takřka 288 tisíc rodičů. „Většina rodičů volí částku, která odpovídá době čerpání asi do tří let věku dítěte,“ dodává mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Rozdělení rodičovského příspěvku dle předpokládané doby nároku (podle aktuálně pobírané výše rodičovského příspěvku)



Předpokládaná délka nároku / Počet příjemců rodičovského příspěvku (v tis.)*

- do 12 měsíců / 4,9

- 13-24 měsíců / 32,6

- 25-36 měsíců / 155,6

- 37 a více měsíců / 94,5

- celkem: 287,6



*dle počtu rodičovských příspěvků vyplacených v lednu 2022



Zdroj: Úřad práce ČR