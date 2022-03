„Cesta se plánovala velmi krátce. Předběžně jsme se domluvili v pátek ve Versailles a definitivní potvrzení přišlo v pondělí. Z bezpečnostních důvodů to vědělo velmi málo lidí,“ uvedl na tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS).

„Já jsem tu cestu moc nezvažoval. Člověk má dělat věci, které jsou podle něj správné. A tohle byla věc, která byla správná, tak jsme ji udělali,“ doplnil. Za organizaci cesty následně poděkoval polskému premiérovi Mateuszi Morawieckému, původní idea podle něj vzešla od slovinského premiéra Janši.

Vláda schválila další vojenský materiál pro Ukrajinu, oznámil Rakušan

O cestě byli informováni předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel. „Podle mých informací byli osloveni i premiéři dalších zemí a o naší cestě věděli,“ uvedl dále Fiala. Slovenský premiér Eduard Heger se cesty nezúčastnil, protože mu to slovenské bezpečnostní složky nedoporučily.

Podrobnosti o cestě Fiala novinářům sdělit nechtěl. „Setkali jsme se v Polsku blízko hranic s Ukrajinou, většinu cesty jsme jeli vlakem,“ shrnul pouze.

Bezletová zóna nad Ukrajinou? Šlo by o nebezpečnou a nákladnou operaci

Fiala podle svých vlastních slov mluvil se Zelenským o sankcích proti Rusku a o humanitární, vojenské a diplomatické pomoci. Ukrajinci podle něj potřebují především dodávky zbraní, a to hlavně protitankové a protiletecké střely. Trojice premiérů s ukrajinským prezidentem prodiskutovala také možnost vytvoření koalice států, která by poskytla azyl ruským vojákům v případě, že by se rozhodli nebojovat a dezertovat.

„Všechny podněty, požadavky i naši zkušenost samozřejmě předneseme na jednání Evropské rady, která se bude konat příští týden v Bruselu. Bude jí předcházet summit Severoatlantické aliance za účasti amerického prezidenta Bidena,“ nastínil další postup český premiér.

„Ukrajina musí být ten hlavní, kdo bude sedět u jednacího stolu, až bud Rusko ochotné diplomaticky jednat. Musíme na Rusko tlačit všemi prostředky, aby pochopilo, že agrese není cesta, a to je předpoklad pro diplomatické řešení," doplnil Fiala.

Cesta tří premiérů

Fiala v úterý společně se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým, polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńskim a slovinským premiérem Janezem Janšou navštívil ostřelovaný Kyjev, v němž se sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Bojujete i za nás. Evropa vám stojí po boku, řekl Fiala při návštěvě v Kyjevě

Návštěva neměla pouze symbolický charakter, jednalo se i o další podpoře Ukrajiny. „Víme, že bojujete i za naše životy a naši svobodu. Nejste sami, naše země vám stojí po boku. Evropa vám stojí po boku,” prohlásil Fiala po úterním jednání. „Odvaha opravdových přátel,” uvedl k cestě tří předsedů vlád ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

Podle německého magazínu Der Spiegel byla návštěva Kyjeva inspirována cestou do Tbilisi, kterou v době, kdy Gruzie v roce 2008 čelila vpádu ruských vojsk, uspořádal polský prezident Lech Kaczyński společně s prezidenty Estonska, Litvy, Lotyšska a Ukrajiny.