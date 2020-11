Rizikové skóre je v Česku 70, mohla by se uvolňovat opatření

V Česku je nyní rizikové skóre na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření proti covidu-19. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo na webu ministerstvo zdravotnictví. V současnosti v ČR platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí.

Výdejové okénko knihkupectví v Budějovicích | Foto: ČTK / ČTK

Autor: ČTK, Redakce