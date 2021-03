Šárka Mostýnová z Moravskoslezského kraje je lékařka s pětadvacetiletou praxí, a to nejenom v Česku. Pod hlavičkou ministerstva vnitra v minulosti cestovala i do míst, kde řádí infekční nemoci, nevyjímaje třeba ebolu. „Setkávala se s nejrůznějšími nákazami a Covid-19 pro mne nebyl tak velkým překvapením,“ popisuje současná „očkovací šampionka“ České republiky.

Do poloviny března se už podala dávku dvěma tisícům pacientům, to je rekordní počet na jednoho lékaře. Mostýnová působí v praktické ordinaci v Albrechticích v okrese Karviná, slouží na příjmu v nemocnici v Havířově a ordinuje v řadě domovů seniorů v tomto městě i sousední Ostravě.

Čínskou nákazu sama prodělala dokonce dvakrát, dostala ji od pacientů – některé babičky či dědečkové už podle ní prostě moc nechápou, k čemu jsou roušky, respirátory a podobně. „První průběh byl jakž takž, ale druhý se mnou zamával. Sama jsem si dávala infuze. Asi jsem byla zralá k hospitalizaci,“ popisuje svůj koronavirus sympatická lékařka.

Nejlépe není doktorce ani nyní, po druhé očkovací dávce, kterou jí aplikovali. „Beru to však jako menší zlo, než je to onemocnění samotné,“ říká přesvědčená zastánkyně podávání vakcín. Nejlépe, co nejhromadnějšího, ať se život co nejrychleji vrátí do normálu. Nad konspiračními teoriemi o škodlivosti prevence lékařka jen s úšklebkem zakroutí hlavou.

Zbývá poslední krabička

Daleko více ji trápí kupa administrativy spojené s registrováním do očkovacího systému. „Očkovat jsem chtěla já i pacienti, takže jsme sklonili hlavy a vyplňovali,“ popisuje. V domovech píchá klientům a personálu Modernu a v praktické ordinaci Astra Zenecu. Z jednoho balení až dvanáct dávek. Neodmítá je prakticky nikdo.

„Zbývá poslední krabička. Čekám, že v pátek bude prázdná,“ míní Mostýnová třetí březnovou středu. Den nato v domově pro seniory SeneCura v Šumbarku rozjíždí druhé očkovací kolo a věří, že ji látka vyjde pro všechny. Zatím nemusí vyhodit jedinou injekci s látkou, která je jinak rychle náchylná ke znehodnocení.

„Vakcín je ale zoufale málo,“ konstatuje praktická lékařka s tím, že poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku. Lidé ji volají, ptají se – a většinou mají smůlu, nepatří-li totiž k těm státem preferovaným skupinám populace. Čtyřicátníci a mladší? Mohou se prý dostat na řadu až napřesrok, pokud vše půjde nynějším tempem!