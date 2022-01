Přesto, jak řekl v rozhovoru pro Deník, je připraven na radikální změnu v boji s pandemií: „Vir se šíří ve vlnách, v podzimně zimní, která nastupuje v říjnu a vrcholí kolem Vánoc. Druhá je zimně jarní, jež nastupuje v únoru a vrchol má v březnu. Z toho plyne, kdy by se mělo očkovat. Tým profesora Chlíbka pracuje na tom, abychom od podzimu jeli v obdobném režimu jako u chřipky. Pokud se tedy neobjeví očkovací látka, která vytvoří dlouhodobou imunitu, nebude na trhu zcela účinný lék, nebo virus nezmutuje do neškodné formy, chci, aby očkování proti covidu probíhalo ve standardním dvoufázovém režimu podzim jaro u praktických lékařů, eventuálně nemocničních specialistů.“

Potvrdil, že vyhláška minulé vlády o povinném očkování některých profesí a lidí nad 60 let věku nebude účinná od 1. března. Změní se i její obsah. „Nemá smysl spouštět očkování ve chvíli, kdy to není z hlediska získání největšího množství protilátek ideální. Rozhodně tam nebudou věkové kategorie, ale u některých profesí, pokud o to jejich zástupci budou stát, si to představit dokážu. Vláda se domluví na dalším postupu do konce ledna a v půlce února představím novelizované znění,“ uvedl.

Premiér Petr Fiala: Nemůžeme učitelům a dalším přidat víc. Nemáme na to

Má také jasnou představu o pracovní karanténě, která se v omikronové vlně bude týkat všech zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách. Kdyby nebylo zbytí, mohla by zasáhnout i další oblasti, jako jsou energetika, zemědělství nebo vodohospodářství. „Důležité je udržet v chodu klíčové segmenty. I ve zdravotnictví jsou úkony, kde jsou lidé nahraditelní. Do pracovní karantény musí jít lidé, jež nahradit nelze. Jejich okruh bude vždy určovat zaměstnavatel, konkrétně vedoucí daného pracoviště. Ten jediný ví, které lidi nezbytně potřebuje,“ upřesnil ministr zdravotnictví.

Profesor Vlastimil Válek má také velké plány ohledně stravování ve školách, kde chce celiakům zajistit bezplatné dietní stravování.

Kdy se to uskuteční, proč srovnává covid s kouřením a jaká témata hodlá nastolit během českého předsednictví Rady EU?

