„Vláda se shodla, že požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o měsíc. Je to nutné k ponechání přijatých protiepidemických opatření,“ oznámil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný. "Ve chvíli, kdy nouzový stav skončí dostatečně dlouhou dobu před Vánoci, tak je velmi pravděpodobné, že Vánoce sice prožijeme hezky, ale začátek příštího roku by byl spojen s nespokojeností, kdy by se toto prudké rozvolnění projevilo,“ dodal.

Shoda ve vládní koalici

Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) byla na prodloužení nouzového stavu o třicet dní naprostá koaliční shoda. "Kdyby se prodloužil jen o dva či tři týdny, neměli bychom žádný nástroj na to, jak ovlivnit mobilitu lidí v obchodech, restauracích a tak dále. Daří se nám dostávat covid pod kontrolu, kdyby se nám to vymknulo, hrozila by třetí vlna,“ doplnil Havlíček.

Nouzový stav byl v Česku vyhlášen 5. října, přičemž vláda již jednou požádala poslance, aby umožnili jeho prodloužení o třicet dní. Sněmovna však připustila pouze posun z 3. na 20. listopadu. O aktuálním návrhu kabinetu by měli zákonodárci hlasovat ve čtvrtek.

Změna v nařízení o zákazu volného pohybu



Od 18. listopadu je upraveno krizové opatření o zákazu volného pohybu osob. Nově se lze účastnit svatby, pohřbu či bohoslužby v počtu maximálně 15 osob. Výjimku budou mít také lidé sportující na venkovních sportovištích.

Kvůli epidemii koronaviru platil nouzový stav v zemi i na jaře, a to od 12. března do 17. května, tedy celkem 66 dnů. Pokud by tak prošlo jeho prodloužení až do 20. prosince, trval by na podzim nejméně o deset dní déle.

Blatný již minulý týden při představování systému PES zdůraznil, že pro všech pět stupňů rizika je nutné trvání nouzového stavu. "Bez existence nouzového stavu vlastně se tato tabulka stává relativně bezcennou a všechna opatření se dostávají pouze do roviny doporučení," vysvětlil Blatný.

Omezení počtu lidí v obchodech

Vláda na pondělním jednání rovněž schválila omezení počtu zákazníků v obchodech. Omezení 15 metrů čtverečních na jednoho člověka má podle modelu uvolňování platit od třetího stupně pohotovosti. V prvním, nejlehčím stupni rizika budou moci na 15 metrech čtverečních provozní plochy nakupovat maximálně čtyři lidé. Ve druhém stupni se počet zákazníků snižuje na dva.

„Celý plán uvolňování jsme poctivě týden konzultovali se zástupci asociací, svazů a komor spojených s prodejci. Je pravda, že jsme se na tom neshodli, hlavně s Hospodářskou komorou a Svazem obchodu a cestovního ruchu. Pokud ale máme všechno spouštět v jednom termínu – restaurace, obchody na ulicích i v obchodních centrech, hotely, penziony, školy atd. - museli jsme zavést restrikce,“ zdůraznil Havlíček.

Podobné restrikce jako obchodů se týkají i restaurací, které budou moci být využívány jen z padesáti procent.

„Opatření tohoto typu fungují v Polsku či na Slovensku. Na Slovensku nevznikl žádný zásadní problém. Je pravda, že je to náročné a musí se dělat managementy front, na druhou stranu žádná apokalypsa tam nevznikla. Zvládají to proto, že jsou vzájemně tolerantní a disciplinovaní,“ dodal posléze Havlíček.

Vicepremiér se následně vyjádřil i na téma prodloužení nouzového stavu. "Když jsme chtěli uvolňovat, byli jsme kritizováni za to, že jsme uvolnili moc brzy. Nyní jsme kritizováni z opačného důvodu. O prodloužení žádáme prostě proto, že se určité úkony dělají jednodušeji. Byli jsme dlouhé týdny v situaci, která byla nedobrá. Zvyšují se ale čísla i v ostatních zemích, my jsme o dva tři týdny před nimi. Dnes jsme jedna z mála zemí, která to má do určité míry pod kontrolou, čísla jdou dolů,“ uzavřel.

Dojde ke zmírnění opatření?

Podle Blatného platí veškerá opatření přijatá v pondělí vládou od středy 18. listopadu. Kromě omezení počtu zákazníků dojde ve stejný den k prodloužení otevírací doby obchodů do 21:00 hodin. "Obchody, které otevřou zítra o státním svátku, nařízení neporušují," upozornil také ministr zdravotnictví.

Vláda také nově zařadila mezi provozy s vládní výjimkou, které mohou mít otevřeno, i psí a kočičí salóny. Opakuje se tak situace z jara, kdy vláda za otevření těchto provozen v situaci, kdy kadeřnické salóny či holičství zůstaly uzavřené, sklidila ostrou kritiku.

Pokud rizikové skóre zůstane do středy pod 75, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření, které by platilo zřejmě od příštího pondělí. Přesun do čtvrtého pásma by přinesl třeba otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně, střídavou výuku pro druhý stupeň i posunutí zákazu nočního vycházení z 21:00 na 23:00.

Opakované testování všech 170 tisíc učitelů na koronavirus nového typu by podle Blatného nebylo logisticky zvládnutelné, k tomu by znamenalo velkou finanční zátěž. Podle něj proto ministerstvo zdravotnictví chystá testování vybraných skupin učitelů a žáků tak, aby jeho výsledek byl reprezentativní.

Tento týden, kdy nastoupí do škol žáci prvních a druhých tříd, to ale ještě nebude. Ministr rovněž uvedl, že si je vědom zvýšeného rizika přenosu nemoci ve školách, současně je ale podle něj i z českých dat patrné, že školy nejsou primárními rizikovými oblastmi.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda smí nouzový stav vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně musí vymezit, která práva a v jakém rozsahu se omezují. Nouzový stav je možné vyhlásit nejdéle na 30 dnů, s prodloužením pak musí předem souhlasit Sněmovna. Dříve byl nouzový stav vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Ministerstvo vnitra v červnu připravilo novelu, podle které by bylo možné vedle nouzového stavu a stavu ohrožení státu nově vyhlašovat také stav nebezpečí na celostátní úrovni. Nyní existuje jen na krajské. Podle ministerstva by měl předpis, o kterém dnes jednala vláda se zástupci opozice, umožnit reagovat lépe například na pandemii, sucho či kybernetické útoky než nynější nouzový stav.