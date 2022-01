PŘEHLEDNĚ: Co slíbila vláda. Nižší daně pro rodiny a penze podle počtu dětí

Vláda podle premiéra nemůže hospodařit na dluh. Případná úsporná opatření ale budou maximálně sociálně citlivá a nedotknou se priorit ve vzdělávání, ve zdravotnictví a v sociální péči, ujišťoval Fiala. "Stát má šetřit na sobě, nikoli na občanech," zdůraznil.

Před poslanci mluvil v asi třicetiminutovém projevu například o výstavbě dálnic, o podpoře inovací v průmyslu tak, aby Česko nebylo "montovnou pro vyspělejší ekonomiky" a o výstavbě bytů. Do konce volebního období by se jich mělo podle premiéra stavět ročně o 10 tisíc navíc. K dalším tématům Fialova vystoupení patřila digitalizace státu, zemědělství, podnikání, kdy stát ukončí podle něho "účelové zaklekávání" podnikatelů, ochrana vody a podpora rodiny.

Premiér Petr Fiala: Nemůžeme učitelům a dalším přidat víc. Nemáme na to

Předpokládá se, že Fialův kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů důvěru navzdory absencím několika koaličních poslanců získá. Ze zdravotních důvodů se omluvili Pavel Staněk (ODS) a Hana Naiclerová (STAN). Koalice - i vzhledem k opozičním omluvám - má v ve 200členné dolní komoře pohodlnou většinu aktuálně 106 hlasů. K vyslovení důvěry navíc stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Z opozičního tábora se z jednacího dne omluvili Milan Feranec, Josef Kott, Jiří Mašek, Milan Wenzl (všichni ANO) a Radek Koten (SPD), a to rovněž ze zdravotních důvodů.

Babiš: Fiala slibuje nesplnitelné

Bývalé vládní hnutí ANO nebude hlasovat pro důvěru nové pětikoaliční vládě. Ve sněmovně to v debatě o vyjádření důvěry prohlásil šéf ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. "My skutečně nemůžeme podpořit vládu, která záměrně klame občany, slibuje to, co nikdy nemůže splnit, a místo konkrétních řešení nabízí otřepané fráze a nicneříkající floskule," prohlásil. Obvinil vládu, že se chce z krize dostat drastickými škrty jako v minulosti.

Vláda cítí, že jí teče do bot, a proto si vytváří alibi, proč své voliče podrazí stejně jako v minulosti, řekl Babiš. To je podle něj důvod, proč premiér Fiala ve svém novoročním projevu hovořil o tom, že pro Česko bude letošní rok jedním z nejsložitějších v historii. "Jestli někdo zažil složité období, tak to byla naše vláda,“ prohlásil. Česko naproti tomu podle něj zažívá jedno z nejlepších období své historie. Obvinil strany bývalé opozice, že jeho vládě celé období covidové pandemie házely klacky pod nohy a jako jediné v Evropě tuto situaci zneužívaly.

Penzijní reforma či orientace na EU a NATO. Fialova vláda představila priority

Odmítl také, že by jeho bývalá vláda mohla za nynější růst cen, který je podle něj dán mezinárodními vlivy. Odmítl, že by inflaci způsobil jeho kabinet, když dal peníze lidem. Prohlásil, že pokud bude nová vláda škrtat, tak v kombinaci s "těmi teoretiky z České národní banky“, kteří podle Babiše ničí ekonomiku i občany, nastane katastrofa. Vláda podle něj nedokáže zkrotit inflaci ani dosáhnout slibovaných úspor bez drastických škrtů. Musela by podle něj sahat lidem na peníze, škrtat peníze na obranu nebo výstavbu dálnic.

Babiš ve svém projevu kritizoval Českou národní banku, která podle něj jako jediná centrální banka v Evropě i na světě stále navyšuje úrokové sazby. Hovořil o „Rusnokově drahotě“ a varoval, že lidem se prodraží hypotéky. Postup ČNB označil za katastrofu a tvrdil, že svým postupem zasadí ránu ekonomice i občanům.

Schillerová: Program vlády obsahuje jen prázdné fráze

Programové prohlášení vlády Fialy obsahuje podle předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové jen prázdné a obecné fráze bez konkrétních čísel, protiřečí si a je výsměchem. Schillerová to dnes uvedla ve Sněmovně při projednávání žádosti vlády o důvěru. Ještě před svým vystoupením si v souladu s dřívějším usnesením dolní komory vyžádala přítomnost všech členů kabinetu v jednacím sále.

"Programové prohlášení vlády nepřináší ani naději na stabilitu, ani perspektivu růstu," vysvětlila bývalá ministryně financí Schillerová, proč důvěru kabinetu nevysloví. Podle ní by zamýšlená opatření vlády znamenala další zadlužení státu o nejméně 70 miliard korun ročně.

Předseda ČSSD Michal Šmarda: Program vlády Petra Fialy bychom podpořit nemohli

Fialova vláda se podle Schillerové snaží prezentovat jako zachránce veřejných financí, neplánuje ale žádné úspory nad rámec těch, jak by v období po epidemii koronaviru postupovala každá vláda. Ve vyjádřeních ministrů se podle ní ozývala "dunivá prázdnota", když měli popsat, jak úspor dosáhnout. Členové vlády přitom "kličkovali jako (fotbalista Lionel) Messi", uvedla Schillerová.

Bývalá ministryně financí ve svém zhruba dvacetiminutovém projevu v souladu s předsedou ANO a někdejším premiérem Andrejem Babišem vypočítávala úspěchy bývalé vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů. Současná vláda, která je složena ze zástupců pěti stran a hnutí, má podle Schillerové jedinou skutečnou starost, a to "držet pohromadě".

Okamura: Vláda zatím nenabídla řešení problémů

Vláda Fialy zatím podle předsedy opoziční SPD Tomia Okamury nenabídla žádná konkrétní řešení růstu cen energií a potravin či podpory výstavby bytů, navíc prosazuje podřízenost Evropské unii a Severoatlantické alianci. Poslanci hnutí SPD i proto kabinet nepodpoří, řekl Okamura při dnešním jednání Sněmovny o vyslovení důvěry vládě.

"Vláda ještě před hlasováním o důvěře udělala maximum pro to, aby dokázala, že je hrozbou pro naši společnost," prohlásil Okamura. Zmínil v této souvislosti klimatické cíle Evropské unie, které kabinet pokládá za příležitost. Podle Okamury ale právě tato zelená politika stojí za zdražováním energií.

Platy ústavních činitelů se vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna návrh schválila

Kabinet podle předsedy SPD zastává to nejhorší, "co Brusel a jeho ideologové prosazují". "Tak lokajský vztah má málokterá země," uvedl Okamura a mluvil o vlastizradě.

Lídr SPD zkritizoval například postup Fialovy vlády při koronavirové krizi i prosincovou schůzku tehdy ještě kandidáta na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) s policejním prezidentem Janem Švejdarem, který pak ohlásil odchod do civilu. Podle Okamury je tato schůzka na zřízení sněmovní vyšetřovací komise. Terčem Okamurových výtek se staly i různé body vládního programu, mimo jiné ve zdravotnictví, v ochraně životního prostředí a v zahraniční politice.

Fiala: Už mě to tady s…

Povinnost člena vlády být přítomen projednávání bodu zřejmě rozčarovala premiéra Fialu. Na začátku odpoledního jednání, když místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) musela kvůli nepřítomnosti členů na několik minut přerušit debatu, zachytily sněmovní mikrofony, jak si vulgárně ulevil. "Mě už to tady sere," řekl.

Citlivost sněmovních mikrofonů už v roce 2013 zradila například tehdejšího úřednického premiéra Jířího Rusnoka. Mikrofony zachytily jeho rozhovor s tehdejším ministrem obrany Vlastimilem Pickem k úmrtí jihoafrického politika Nelsona Mandely. Vyplynulo z něj mimo jiné, že se Rusnokovi nechtělo cestovat do JAR na Mandelův pohřeb. "Já se úplně třepu, abych tam nemusel jet," řekl tehdy Rusnok.

Sněmovní debata k vyslovení důvěry Fialově vládě je už nyní delší než ta, která předcházela hlasování o důvěře předchozímu menšinovému kabinetu ANO a ČSSD Andreje Babiše (ANO). Tehdy trvala zhruba 14 hodin.

Po dvou letech. Kim Čong-un osobně dohlížel na test hypersonické střely KLDR

V první hodině po půlnoci debatě dominovala přestřelka mezi ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) a jeho předchůdkyní Schillerovou. Ministr mimo jiné poukázal na to, že expremiér Babiš sliboval předložit důchodovou reformu či nový zákon o daních z příjmů, který měl být podle něj připraven už před čtyřmi lety. Schillerová uvedla, že práce na tomto zákoně zastavila, aby mohl být předložen s novým zákonem o účetnictví.

Stanjura také vyčetl minulé vládě to, že měla asi stovku politických náměstků ministrů, kteří vyhrávali konkurzy na odborné náměstky. "Pořád jsme proti vám čučkaři, máme jich mnohem méně než vy," uvedl na adresu bývalé Babišovy vlády.

Přerušení jednání

V ranních hodinách přišli na řadu poslední poslanci přihlášení do rozpravy. Jako poslední vystoupil krátce před sedmou hodinou ranní předseda SPD Tomio Okamura, který kritizoval financování hnutí STAN a žádal jeho vysvětlení. K tomu má dojít na mimořádné schůzi, která podle plánu začíná v 9:00.

Aby k vysvětlení financování STAN došlo ještě před hlasováním o důvěře vládě, vyžádal si poslanecký klub SPD dvouhodinovou přestávku. Předsedající následně po poradě s šéfy poslaneckých klubů přerušila jednání sněmovny až do dnešních 18 hodin.