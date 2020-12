„Dnes se podařilo prosadit něco, o čem se diskutuje dlouhých 15 let. Schválení zákona o náhradním výživném považuji za obrovský krok kupředu,“ okomentovala schválení zákona ministryně Jana Maláčová (ČSSD).

Náhradní výživné podle ní pomůže zhruba 24 tisícům dětí, které se díky náhradnímu výživnému budou moci postavit na „stejnou startovní čáru“ jako děti z úplných rodin.

Částka tři tisíce byla podle ministryně zvolena kvůli tomu, že výživné se pohybuje nejčastěji mezi 2500 až 2900 Kč měsíčně. Minimální výživné by mělo do budoucna činit 1000 korun, upřesnila Maláčová.

Vymáhání částky

Podmínkou poskytnutí náhradního výživného je podle schválené předlohy to, že rodič už začal peníze vymáhat po dlužníkovi v exekuci nebo u soudu. O státní alimenty by žádal krajský úřad práce. Úřad by vyplácel měsíčně soudem stanovenou částku. Pokud druhý rodič poslal na výživném jen část peněz, stát by doplatil zbytek.

Náhradní výživné bude rodič v případě neplacení pobírat až 24 měsíců. Vyplacené náhradní výživné bude poté po dlužníkovi vymáhat Úřad práce ČR skrze své krajské pobočky.