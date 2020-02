Následky teplé zimy? Předčasně vykvetlé meruňky i více škůdců, varují ovocnáři

Po letošní zatím nadprůměrně teplé zimě se dá v ovocných sadech očekávat zvýšené rozšíření různých škůdců. Pokud by teplé počasí pokračovalo, mohly by již v březnu začít kvést meruňky. Dříve by mohly začít rašit i jiné ovocné druhy. Snáze by je pak mohly poškodit jarní mrazy. ČTK to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

"Letošní průběh zimy není standardní. Je to spíše zima jihofrancouzského rázu, kdy je vlhko a teploty jsou nad nulou," řekl. Připomněl, že ovocné stromy potřebují projít patřičně dlouhým obdobím dormance, tedy zimního spánku. "Dormance daná chladným počasím je pro stromy důležitá proto, aby začaly rašit později a přežily pozdější jarní mrazy," řekl Ludvík. Ředitel Povodí Moravy Gargulák: Výrazné sucho trvá. Máme desetkrát horší stav Přečíst článek › Krátká doba dormance se nejvíce projeví u peckovin. "Hrozí, že v teplejších oblastech již brzy začnou rašit. Meruňky by mohly kvést už v březnu," řekl ovocnář. Přestože konec února má být nadále teplý, rozhodující bude podle něj vývoj počasí v březnu. "Pokud by byl březen chladný, tak se nástup rašení u většiny druhů pozdrží. Zatím tedy není nic ztracené, ale pokud bude teplé počasí pokračovat, může to být pro ovocnáře zase rizikový rok," míní Ludvík. Razantnější nástup škůdců Mrazy letos zatím neredukovaly choroby a škůdce. Jde například o mšice, svilušky či padlí jabloňové. Teplou zimu snáze přečkají hraboši, kteří mohou v sadech nadělat velké škody. "S oteplením bude nástup škůdců a chorob razantnější, což ponese vyšší náklady na ošeření sadů," řekl Ludvík. Po teplé zimě je třeba také dříve začít s postřikem broskví proti kadeřavosti. Do Česka vtrhla rekordní drahota. Více lidi platí za nájmy, maso či ovoce Přečíst článek › Jarní mrazy naposledy nadělaly ovocnářům škody loni, kdy sklizeň ovoce kvůli nim klesla meziročně o 27 procent na 129.911 tun. Ztráty kvůli poklesu produkce a zhoršení kvality ovocnáři za loňský rok odhadli asi na 200 milionů korun. Mrazy v sadech významně snížily úrodu i v letech 2017, 2016 a 2011.

