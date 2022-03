Zavedení palivových příplatků by se mohlo podepsat na ceně zahraničních zájezdů. A to nejen těch v současné nabídce. Cestovní kanceláře totiž mohou požadovat doplacení palivového příspěvku i po klientovi, jenž zájezd už zaplatil. „Pokud se s palivy děje to, co se děje, je naprosto správné a férové, že se na navýšení musí podílet i cestující. Není to rozhodně ze strany cestovních kanceláří žádná svévole,“ říká mluvčí Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež.

Zákon umožňuje cestovním kancelářím zvýšit konečnou cenu až o osm procent. Samozřejmě ale i o mnohem více. „V takovém případě ale může zákazník od smlouvy odstoupit bez povinnosti platit odstupné. Pokud je navýšení menší než osm procent, pak je možné zájezd zrušit pouze klasickým způsobem a zaplatit případné odstupné,“ upozorňuje mluvčí spotřebitelské organizace dTest Jaroslav Švehla.

Zcela jiná situace je u letenek, které si kupují lidé sami a nejsou součástí zájezdů. „Obecně platí, že dohodnutá cena, za kterou byly letenky zakoupeny, je konečná. Dodatečně již nelze cenu měnit. Toto vyplývá ze základní soukromoprávní zásady "pacta sunt servanda", tedy smlouvy je třeba dodržovat,“ dodává Švehla.

Ceny zůstávají. Zatím

Větší cestovní kanceláře oslovené Deníkem zatím s palivovým příplatkem nepočítají. Nezvyšují ani katalogové ceny zájezdů pro letošní sezonu, jedním dechem ale dodávají, že v příštích měsících už to tak být nemusí. Tlak na růst cen je podle nich obrovský.

„Nyní prodáváme za předinflační ceny, které vycházejí z cen loňských. Zda se je podaří udržet či bude nutné zdražit a případně kdy, nechci nyní spekulovat. Bude záležet nejen na vývoji cen ropy, ale také na kurzu koruny a dalších faktorech, které mají na cenu zájezdů vliv,“ říká marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný.

Jeho slova potvrzují i další cestovní kanceláře. „Krátkodobý výkyv v cenách ropy se na ceně zájezdů neprojeví, protože ta je tvořena více faktory. Pokud by se ale cena ropy znovu zvýšila a situace by trvala několik měsíců, mohlo by to tlačit cenu nahoru a nákup zájezdu v létě by se tak mohl prodražit,“ sděluje mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Hýbat s cenami zájezdů, a to jak těch v současné době prodávaných, či již prodaných, se nechystá ani Čedok. Dovolené by ale mohly zdražit v příštím roce. „Pro další období budeme vývoj cen paliva pochopitelně sledovat a pracovat s ním při přípravě příštích sezon,“ dodává mluvčí cestovní kanceláře Kateřina Pavlíková.

Letenky a příplatky. Jaká pravidla platí



• Pokud je letenka zajištěna v rámci zájezdu, může být celková výše ceny zájezdu zvýšená o 8 procent.



• Pokud je navýšení menší než osm procent, pak zákazník může od smlouvy odstoupit klasickým způsobem a zaplatit případné odstupné.



• V případě zvýšení ceny o více než osm procent může klient od smlouvy odstoupit bez povinnosti platit odstupné.



• Pořadatel zájezdu musí podle občanského zákoníku zvýšení ceny oznámit nejpozději 20. den před zahájením zájezdu. Pokud k oznámení změny dojde později, nemá změna právní účinky.



• U smlouvy o zájezdu musí být změna ceny sjednána ve smlouvě v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku. V případě smlouvy s leteckou společností musí být dodatek o zvýšení cenu letenky součástí původní smlouvy. Bez něj by nebylo možné cenu dodatečně měnit. Teoreticky může být ustanovení o palivovém příplatku i součástí obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy. Pro platnost takovéhoto ujednání v obchodních podmínkách je však nutné, aby toto ustanovení bylo očekávatelné a nejednalo se tak o překvapivé ujednání.



Zdroj: dTest