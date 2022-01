ON-LINE ke covidu čtěte ZDE

Necelý měsíc před zimními olympijskými hrami, které se uskuteční od 4. do 20. února, se čínské úřady a provinční vlády snaží potlačit všechna ohniska epidemie koronaviru. Jde o prestiž a bezpečnost celosvětové akce, do níž vláda v Pekingu investovala miliardy dolarů. Navíc pár měsíců po olympijských hrách v hlavním městě bude slavnostně zahájen sjezd Ústředního výboru Komunistické strany Číny, který se koná jednou za pět let. Náklady jsou obrovské, proto Čína vsadila na jistotu.

Dvě desítky přenašečů stačí k blokádě

„Zdroje nákazy nejsou stále známé. Přesný počet případů rovněž zatím není znám. Proto je nyní město pod přísnou kontrolou," uvedla minulý týden vláda prefektury Sü-čchang, kam spadá město Yu Zhou. K opatřením došlo, ačkoli v prefektuře byla k datu vládního prohlášení evidována dvě lokální ohniska infekce a identifikováno bylo 18 asymptomatických přenašečů.

Měsíc do olympijských her. Pekingu hrozí přehlídka skandálů

To však stačilo k blokádě města. Do města smí pouze vozidla se zvláštním povolením. Zavřeny byly i obchody a supermarkety. V Yu Zhou si tak dnes lze koupit pouze základní produkty. Tedy za předpokladu, že máte povolení opustit svůj domov a pokud vás i s tímto povolením z domova pustí, pokračovala agentura.

Enormní růst cen

Mezitím v Si-anu, přezdívaném nový Wuhan, obyvatelům po třech týdnech superpřísné uzávěry docházejí zásoby. Na webových portálech se pravidelně objevují inzeráty poptávající potraviny a léky. Šíří se na nich i neověřitelné příběhy, například o pacientovi s infarktem, který nebyl přijat do nemocnice a proto zemřel či o úmrtí dítěte těhotné ženy, jíž nemocnice odmítla přijmout bez dalšího PCR testu.

Jak informovalo Rádio Svobodná Asie (RFA), v lidském mraveništi, z něhož se nelze dostat, kvete výměnný obchod. „I v našem paneláku se obchoduje,“ sdělil rádiu jeden z jeho obyvatel, který se představil jako Wang. „Prodali jsme pytel rýže, soused za něj dal dal telefon a tablet.“

Čínská státní televize CCTV ale nabízí odlišné obrázky. Jen pár dnů před Novým rokem v reportáži ukázala kolony kamionů směřujících do Si-anu se zásobami zeleniny, čerstvého ovoce a vepřového masa. Jenže pro čínské uživatele internetu nebyl problém zjistit, že doručovací adresa ukázaná ve zprávě je vlastně uzavřeným sídlištěm pro představitele města a poslance tamního parlamentu. Podle RFA příslib stálých a bezplatných dodávek zeleniny pro veřejnost nebyl dodržen. „Dostal jsem je jen jednou,“ odpověděl v radiové anketě další dotazovaný.

Superlockdown. V Číně je pod zámkem 13 milionů lidí, nakupovat smí obden

Všichni se pak shodli na enormním nárůstu cen, zejména u čerstvého ovoce a zeleniny, které místní vláda nereguluje. Ceny navýšili ale také kurýři, kteří potraviny do domácností dovážejí. Za přijetí objednávky se nyní platí až 100 juanů (cca 350 korun).

Ne každý si to ovšem může dovolit, dodalo RFA. Podle stanice se už i vyskytly případy, kdy se místní pokusili z města utéci. Jednomu muži se podařilo ujet na kole sto kilometrů přes hory, než ho policisté chytili. Podobně dopadl i další muž, kterému se podařilo překonat hraniční zamrzlou řeku. Oba jsou nyní ve vazbě a čekají na soud.

Měl hlad, dozorci ho zbili

Úřady vyzývají ke klidu a poslušnosti, zároveň vše důkladně kontrolují. Do Si-anu dorazilo v posledních dnech dalších 41 tisíc policistů. Pořádek zde ale udržují i sousedské výbory, vesnické stráže a armáda bezpečnostních pracovníků. Všude na ulicích jsou zátarasy, vjezdy do sídlišť a areálů jsou hlídané. Pokud pravidla porušíte, nebo to jen vypadá, že je porušujete, dopady jsou masivní.

Jak uvedlo RFA, na čínském internetu se objevilo amatérské video, které dokumentuje bití teenagera, který si vyrazil koupit oblíbené buchtičky na páře. „Měl jsem hlad, tak jsem si šel koupit pár buchtiček mantou," říká v něm chlapec. Dozorci ho zbili a zkopali. Potraviny byly rozházené všude kolem. Úřady uvedly, že ochranka byla potrestána.

Místní si také opakovaně stěžují, že i přes povolení, že z každé domácnosti může chodit nakupovat jedna nahlášená osoba, bezpečnostní služby toto nařízení nerespektuje a často nikoho nikam nepustí. Vládní orgány v Si-anu ale zatím nehodlají omezení jakkoli zmírňovat. „Raději rozšíříme naši definici rizikových skupin, než abychom jen jednoho nakaženého přehlédli," prohlásil tajemník strany z provincie Šen-si Liou Kuo-čong podle deníku Gazeta Wyborcza.

Komunisté hledají viníky

Čínští komunisté si rostoucí frustraci obyvatelstva uvědomují, proto se i ve stranických řadách hledají viníci. Dva aparátčíci a představitelé městského úřadu v Si-anu tak byli propuštěni za „nedostatečnou přísnost v prevenci a kontrole pandemie“.

Český velvyslanec v Číně podpořil olympiádu v Pekingu. Odvolává se na Zemana

Přitom v hlavním městě této provincie bylo v pondělí nahlášeno 95 nových místních asymptomatických infekcí. To je o něco více než předchozí den (bylo jich 90), ale při zavedení lockdownu před třemi neděli toto číslo dosahovalo 150 nových infekcí denně. V Si-anu se za poslední měsíc nakazilo celkem 1700 obyvatel, většina z nich asymptomaticky. Nikdo nezemřel.

Přesto je zcela evidentní že tzv. superlockdown, čínská specialita řešení pandemie, na omikronovou variantu, na rozdíl od předchozích mutací viru, neplatí. I přes enormní úsilí se expanzi nákazy nedaří zastavit. Na druhou stranu ani v Číně nerostou nyní čísla mrtvých a závažných průběhů infekce nijak radikálně. Za mírným průběhem odborníci spatřují především veleúspěšnou čínskou očkovací kampaní. Plně vakcinováno je 82,5 procent z 1,4 miliardy Číňanů.

Od vypuknutí pandemie ve Wu-chanu na konci roku 2019 zemřelo v Číně kvůli koronaviru 4636 lidí. Celkem bylo evidováno 102 932 infekcí. Pro srovnání: desetimilionové Česko zatím zaznamenalo 2,5 milionu infekcí a zemřelo necelých 37 tisíc lidí.