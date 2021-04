Spí na zemi na matracích. Namačkaní v provizorních táborech na vysušeném Jihu. Přikrývají se igelitovými fóliemi. Některým nebylo ještě šest let. Jsou jich tisíce. Nový prezident Spojených států Joe Biden ale odmítá, že by se jednalo o krizi.

Dětí, které míří do USA, jsou tisíce. | Foto: ČTK/AP/Julio Cortez

Ten nárůst je výrazný. Z měsíce na měsíc stále více dětí a teenagerů proudí přes jižní hranici z Mexika do USA. Od začátku října jich bylo celkem zadrženo bez rodičů přes třicet tisíc. To je skoro dvakrát více než ve stejném období o rok dříve. Jen v únoru podle agentury AP překročilo hranici 9,4 tisíce neplnoletých imigrantů, třikrát více než v únoru 2019. Jak popsal deník The New York Times, děti jsou řadu dní drženy v přeplněných provizorních táborech, často jen stanových.