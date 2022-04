Prezident Zelenskyj se nyní připravuje na silný ruský nápor na východě země a slibuje: „Budeme bojovat o každý metr naší země.“

Může být NATO více vtaženo do války? Jsou tři možné scénáře eskalace konfliktu

Ty nejlépe vycvičené ukrajinské síly byly na východě rozmístěny již dávno před válkou, a sice kvůli osmiletému konfliktu s tamními proruskými separatisty. Dle dostupných informací se sice předpokládá, že utrpěly značné ztráty, nicméně pro ruskou invazní armádu stále představují významnou výzvu.

Co je ukrajinský Donbas?

Když prezident Putin hovoří o Donbasu, má na mysli starou ukrajinskou oblast, kde se těží uhlí a ocel. Její součástí jsou dvě podoblasti, Luhanská a Doněcká, které se táhnou od okolí Mariupolu až k severní hranici země.

„Klíčové je, že Kreml tuto oblast označil za ruskojazyčnou část Ukrajiny, která je více ruská než ukrajinská,“ řekl BBC Sam Cranny-Evans z Royal United Services Institute. Tyto oblasti sice jsou široce ruskojazyčné, nicméně v tuto chvíli již proruské nejsou. „Mariupol byl jedním z nejvíce proruských měst na Ukrajině a to, že ho Rusové srovnali se zemí, je mimo mé chápání,“ dodal pro BBC specialista na obranu Konrad Muzyka.

Po měsíci války Rusko prohlásilo, že převzalo kontrolu nad 93 procenty Luhanské oblasti a 54 procenty Doněcké oblasti. Ruský prezident Putin má však nyní ještě daleko k tomu, aby si podmanil celý Donbas. A i kdyby se mu to podařilo, musel by počítat s tím, že toto velmi rozsáhlé území je třeba neustále držet pod kontrolou.

Proč chce Putin ovládnout Donbas?

Ruský prezident opakovaně vznesl nepodložená obvinění, že Ukrajina páchá na svém východě genocidu.

Když válka začala, byly dvě třetiny východních regionů v ukrajinských rukou. Zbytek spravovali separatisté, kteří během války, jež začala před osmi lety, vytvořili Ruskem podporované samozvané republiky.

Takhle to začalo před osmi lety.. Separatisté obsazují Donbas… https://t.co/sZXTAtkDiT — Tomasz Peszyński "Chci pít slzy Putinistů" (@PeszynskiTomasz) April 12, 2022

Těsně před válkou uznal prezident Putin dva východní regiony, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku, za nezávislé.

Pokud by se tedy Rusku podařilo tyto dva velké regiony dobýt, znamenalo by to pro Putina alespoň částečné vítězství. Dalším jeho krokem by pravděpodobně byla anexe Donbasu, stejně jako to udělal s Krymem po zdiskreditovaném referendu v roce 2014.

Použij ochranu. Ruska měla dát svému muži svolení ke znásilňování na Ukrajině

A pokud by k tomu došlo před 9. květnem, mohl by dokonce slavit na Den vítězství, kdy si ruská armáda stále připomíná porážku nacistického Německa v roce 1945.

Ruský „loutkový“ vůdce v Luhansku mimochodem již hovořil o tom, že se referendum uskuteční v blízké budoucnosti, jakkoliv se představa byť jen fingovaného hlasování ve válečné zóně zdá být absurdní.

Jaká je Putinova strategie?

Ruské síly se snaží obklíčit ukrajinskou armádu na východě a postupují ze severu, východu a jihu. „Jedná se o velké území, které je třeba kontrolovat, a myslím, že bychom neměli podceňovat jeho geografickou složitost,“ sdělila BBC Tracey Germanová, profesorka v oboru konfliktů a bezpečnosti na King's College London.

Po týdnech bojů se jim sice nepodařilo dobýt druhé největší ukrajinské město Charkov jižně od ruských hranic, nicméně nakonec získali kontrolu nad Izjumem, strategickým městem, odkud vede dálnice směrem na separatisty kontrolovaný východ.

Dalším velkým cílem na trase dálnice M03 je Slavjansk, město se 125 tisíci obyvateli, které bylo v roce 2014 dočasně obsazeno silami podporovanými Ruskem. Americký Institut pro studium války (ISW) tvrdí, že pokud Ukrajina Slavjansk udrží, ruská snaha na ovládnutí obou regionů pravděpodobně selže.

Zpověď ukrajinského vojáka, který poprvé míří do první linie: Kdo se nebojí, lže

Ruské síly však postupně bombardují i několik dalších měst dále na východě v oblastech Luhanska, které jsou stále pod kontrolou Ukrajiny, včetně Rubižneho, Lysyčansku a Severodoněcku. Následkem těchto útoků jsou zdevastované obytné bloky a mnoho mrtvých civilistů.

Tato města jsou strategicky velmi důležitá, protože jejich ovládnutí by Rusku umožnilo postupovat na západ a spojit se s dalšími silami, které plánují přesun na jihovýchod od Izjumi, uvádí ISW.

Rusové se snaží kontrolovat zásobovací trasy nejen po silnici, ale pokouší se také zablokovat Ukrajině přístup k železničním trasám ze západu. Železnice je totiž pro ukrajinské vojáky a těžké zbraně nejefektivnějším způsobem dopravy a pro prchající civilisty představuje nejrychlejší cestu ven z oblasti bojů. Ovládnutí části železniční sítě by také umožnilo ruským silám přesouvat své jednotky a zásoby.

Strach a obavy v Luhansku

Podle úřadů samozvané Luhanské lidové republiky zemřelo v „zemi“ od poloviny února 72 civilistů. Jedna žena řekla pod podmínkou zachování anonymity BBC, že ve městě viděla mnoho ruské vojenské výzbroje a že atmosféra je zde nyní plná strachu a nejistoty.

„Mám strach, je to prostě děsivé. Muži ve vojenském věku museli vstoupit do místní domobrany, takže každý, kdo se vyhnul odvodu, se skrývá. Mobilizují je na ulicích, chytají je. V obchodech, ve městě, na ulicích, nikde nejsou žádní muži. My už jsme dávno Rusko, i když jen neformálně. Každý tu má ruský pas,“ popsala situaci v proruské oblasti žena.

Vydrží ukrajinské síly?

Deset brigád, které na východě země ještě před touto válkou tvořily Operaci společných sil, byly považovány za nejlépe vybavené s těmi nejvycvičenějšími vojáky, které Ukrajina má. „Nyní skutečně neznáme sílu ukrajinských sil,“ řekl Sam Cranny-Evans, který se domnívá, že jejich stavy jsou v posledních týdnech doplňovány dobrovolníky.

Došlo jídlo, munice. Musíme se vzdát, tvrdí Brit bojující za Ukrajinu na Donbasu

Ruské jednotky již po více než pěti týdnech konfliktu utrpěly vysoké ztráty a má se za to, že jejich morálka je nízká. Tvoří je muži naverbovaní z místních separatistických oblastí i ze širší ruské armády. „Hlavním cílem Ukrajinců je způsobit ruské straně co největší ztráty. Ukrajinci používají asymetrickou taktiku, aby se vyhnuli velkým bitvám,“ vysvětluje odborník Muzyka.

Ukrajinský muž jménem Mykyta, kterému se podařilo uprchnout před ruským bombardováním Mariupolu, řekl, že je přesvědčen, že se ukrajinské armádě podaří odolat. „Jednoho dne nám vrátí naše města, prapor Azov se Mariupolu nevzdá. Ukrajinská armáda je velmi mazaná, ve svém městě jsem je neviděl, ale slyšel jsem je. Jsou velmi dobří v maskování,“ řekl BBC.