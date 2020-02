Nové oběti v Íránu jsou dvě starší ženy ze středoíránské provincie Markazí a třetí pochází z Alborzu na severu země, oznámila agentura IRNA. Nakaženo je přes 60 lidí, ale podezření na infekci je u 900 dalších. Podle íránské státní televize má dnes do země přicestovat delegace Světové zdravotnické organizace.

Z íránských zdrojů není jasné, kolik lidí Írán umístil do karantény, ale agentura Mehr oznámila, že jenom v Komu bylo hospitalizováno 320 lidí. Íránské úřady zakázaly konání koncertů, fotbalových utkání a v několika provinciích jsou z preventivních důvodů zavřené školy a univerzity.

Online reportáž Koronavirus 28.02. 22:07 Firma O2 prostřednictvím SMS osloví zákazníky, kteří se aktuálně nacházejí v Číně, Hongkongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a Itálii. „Informační SMS pošleme také zákazníkům, kteří se ze zahraničí vrátí zpět do České republiky," uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Text SMS je uváděn jako sdělení ministerstva zdravotnictví. V jednom typu zpráv úřad informuje daného člověka, že se nachází v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru, a měl by se proto řídit pokyny daného státu a radami na webu českého ministerstva zdravotnictví. V druhé SMS úřad radí lidem vracejícím se z ciziny do Česka, že mají následujících 14 dní sledovat svůj zdravotní stav. V případě zejména vysoké tělesné teploty - nad 38 stupňů - se mají řídit zásadami na webu ministerstva. 28.02. 21:39 V rámci opatření proti šíření koronaviru budou v Libanonu od 29. února do 8. března uzavřeny školy. 28.02. 20:45 Testy na koronavirus podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka absolvovali i kancléř prezidenta Vratislav Mynář, prezidentův poradce Martin Nejedlý a předseda fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík, kteří se vrátili z Číny. "Testy jsou negativní," uvedl na twitteru. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář, poradce prezidenta republiky Martin Nejedlý a prezident Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík po návratu z Číny absolvovali testy na koronavirus v Ústřední vojenské nemocnici. Testy jsou negativní. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) February 28, 2020 28.02. 20:02 Berlínský veletrh cestovního ruchu ITB, největší akce svého druhu na světě, se příští týden kvůli koronaviru nebude konat. Oznámil to pořadatel. Celá on-line reportáž ZDE

Některé sousední země uzavřely hranici s Íránem, další zrušily letecké spoje. Přibývá nakažených v Kuvajtu a Bahrajnu, které mají osm nemocných. Mezi těmi v Bahrajnu jsou čtyři občané Saúdské Arábie. Virus se šíří od prosince z Číny a zabil od té doby přes 2660 lidí, naprostou většinu z nich v Číně.

Nová ochranná opatření v Iráku

Irák, který má rozsáhlé kontakty s Íránem, dnes vyhlásil nová ochranná opatření. Zakázal na neurčito vstup cestujícím z Íránu i z Číny a vydal přísná omezení pro cestující z Thajska, Jižní Koreje, Japonska, Itálie a Singapuru. Zákaz se týká lidí, kteří z těchto zemí cestují přímo i s přestupy, ale neplatí pro irácké občany, diplomaty a oficiální delegace. Ministerstvo zdravotnictví Iráčanům nedoporučuje do těchto zemí cestovat.

V Nadžafu, kam směřují často šíitští poutníci a kde byl první irácký případ nákazy ohlášen v pondělí, jsou na deset dní zavřené školy a univerzity. Úřady lidem také doporučují vyhnout se cestám do Nadžafu. V Iráku se konají od loňska masové protivládní demonstrace, ale vlivný šíitský duchovní Muktada Sadr dnes svým stoupencům doporučil, aby z obav před šířením viru od dalších protestů upustili.

Jedno z nejfrekventovanějších letišť světa - Dubaj - dnes omezilo lety do Íránu s tím, že spoje do Teheránu zatím budou pokračovat, avšak ty do jiných měst se ruší. Všichni pasažéři z Teheránu budou muset projít na letišti zdravotní kontrolou. Dubajské letiště slouží často k přestupům do dalších zemí a Bahrajn oznámil, že ruší na 48 hodin všechny lety z Dubaje a emirátu Šardžá.

Podle bahrajnského ministerstva zdravotnictví všech osm lidí nakažených virem přicestovalo do Bahrajnu z Íránu přes Dubaj.