Unikátní mrakodrapy. V Austrálii postaví nejvyšší vertikální zahradu světa

Austrálie bude mít již brzy svou novou nejvyšší budovu. V roce 2028 má být v Melbourne dokončen komplex mrakodrapů, z nichž jeden bude vyšší, než jakákoliv jiná věž ve státě. To však nebude jeho jediné nej. To druhé má být dokonce světové. Budova totiž aspiruje na titul nejvyšší vertikální zahrada planety.

Z části běžný mrakodrap, zčásti unikátní park. Australské město Melbourne se do roku 2028 dočká nové dominanty v podobě věžáku STK BNK by Beulah. | Foto: STK BNK by Beulah.