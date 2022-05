Gazprom v úterý upozornil, že zastaví dodávky plynu ve středu v 08:00 SELČ. Bulharsko i Polsko pokládají přerušení dodávek plynu za porušení kontraktu s ruskou stranou. Bulharský premiér Kiril Petkov později oznámil, že Bulharsko přezkoumává veškeré dohody s plynárenským koncernem Gazprom, včetně těch o tranzitu plynu do dalších zemí. Přerušení dodávek označil Petkov za vydírání.

Rozhodnutí ruského Gazpromu zastavit dodávky plynu Polsku a Bulharsku bylo správné, je to potřeba také ve vztahu s ostatními nikoliv přátelskými zeměmi, napsal dnes na sociálních sítích šéf dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin. Na ruském seznamu takzvaných nikoliv přátelských zemí, na kterém do začátku března figurovaly jen Spojené státy a Česko, jsou nyní všechny země EU a dvě desítky dalších států, které nepodporují ruskou invazi na Ukrajinu.

Rozhodnutí Gazpromu naopak schvaluje šéf dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin. „Je to správné rozhodnutí, zastupitelé Státní dumy ho podporují. Bulharsko a Polsko mohly využít nabídku našeho prezidenta a platit za plyn v rublech,“ napsal Volodin na sociálních sítích. „Je nutné jednat i ve vztahu s ostatními, nikoliv přátelskými zeměmi,“ dodal.

Požadavek platit za dodávky ruského plynu v rublech není vydíráním ani podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova. Rusko podle něj obnoví dodávky plynu Polsku a Bulharsku, jakmile za ně tyto země „náležitou formou“ zaplatí. Rusko zůstává spolehlivým dodavatelem energetických surovin, dodal mluvčí.

Plynárenský koncern varoval, že při nepovoleném odběru ruského plynu z tranzitních dodávek do třetích zemí tyto tranzitní dodávky sníží o objem neoprávněně odebraného plynu. Ruský podnik také uvedl, že nadále pokračuje v dodávkách plynu do Evropy přes Ukrajinu, a to v souladu s požadavky evropských zákazníků. Tyto požadavky jsou však podle něj nižší než v úterý.

Leyenová: Neoprávněné a nepřijatelné

Evropská unie zajistí, aby ruské zastavení dodávek plynu do Polska a Bulharska nepoškodilo spotřebitele. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž oběma zemím se zajištěním dostatečných dodávek již nyní pomáhají sousední státy. Šéfka unijní exekutivy krok Moskvy označila za pokus využít plyn k vydírání evropských zemí, na nějž je EU připravena.

„Je to neoprávněné a nepřijatelné. A znovu to dokazuje, jakým je Rusko nespolehlivým dodavatelem plynu. My jsme na tento scénář připraveni,“ uvedla von der Leyenová. Členské země mají podle ní nouzové plány právě pro tuto situaci, na níž se s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu připravovaly.

V těchto chvílích podle von der Leyenové zasedá skupina expertů komise, unijních orgánů a zástupců členských zemí, která řeší podrobnosti koordinované reakce.

Zvýšení ceny plynu

Cena plynu pro evropský trh se hned ráno zvýšila o více než 20 procent a přechodně se dostala až na 125 eur (3064 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující.

Kolem 11:00 SELČ se cena v TTF pohybovala kolem 109 eur, a vykazovala tak nárůst o téměř šest procent. Začátkem března, krátce po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, cena krátce vystoupila až na rekordních zhruba 345 eur za MWh. Před rokem se pohybovala kolem 18 eur za megawatthodinu.

Přes Polsko vede plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn přes Bělorusko a Polsko do Německa. Agentura Reuters informovala, že krátce před 06:30 SELČ ruský plyn do Polska ještě tímto plynovodem proudil. Také dodávky ruského plynu do Bulharska podle provozovatele bulharské plynárenské sítě Bulgartransgaz v časných ranních hodinách ještě pokračovaly.