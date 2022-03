Podobně se vyjádřil Plzeňský Prazdroj. „Rozhodli jsme se, že nebudeme přijímat žádné objednávky na naše produkty do Ruska. Tam mířily hlavně naše značky Pilsner Urquell a Kozel,“ uvedl mluvčí Zdeněk Kovář. Paradoxem Kozla je, že se vyrábí i v Rusku, a to pod licencí. Zda ji pivovar stáhne, zatím netuší. „V rámci pivovaru celou věc analyzujeme,“ dodal Kovář. Zajímavostí je fakt, že v letech 2007 až 2017 vařil pivovar v Rusku pod licencí i Pilsner Urquell.

Přívod piva do Ruska zastavil i pivovar Bernard, který v loňském roce do země vyvezl skoro tři tisíce hektolitrů moku. A otázkou zůstává, jak se k nastalé krizi postaví rakovnický pivovar Bakalář. Jeho orientace na Rusko je totiž spojná s jeho vlastníkem – společností Growthway Investmens v jejímž čele je ruský podnikatel Andrej Brajlovský. Na dotazy Deníku ale zástupci pivovaru dosud neodpověděli.

Ekonomika (až) na druhém místě

Pivovary tvrdí, že ekonomické dopady výpadků dodávek do Ruska jsou nyní až na druhém místě. „Jak jsem měla možnost hovořit s pivovary, otázka byznysu pro ně není prioritní. V současné chvíli je nejdůležitější humanitární pomoc,“ uvedla výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Pivovary podle ní musejí hledat odbyt na jiných exportních teritoriích. S tím souhlasí i ekonomové. „Ruský trh sice bude chybět, ale rozhodně to nebude mít kolosální následky na provoz pivovarů. Je to deset procent exportu a vyvážíme čtvrtinu naší produkce. Suma sumárum tak bude pokles exportu o dva a půl procenta. A to není tak dramatické. Víc potrápí pivovary spíše zvyšující se energie,“ míní Tomáš Maier, který na České zemědělské univerzitě v Praze vyučuje ekonomiku pivovarského průmyslu. Výpadek by podle něj mohly „zacelit“ větší vývozy do Polska, Slovenska či Německa.

V porovnání s Ruskem je totiž export do Německa zhruba dvojnásobně tak velký. „Vozit pivo dál, a třeba i přes půl zeměkoule, by nedávalo smysl,“ dodal Maier.