Paní Julie je ukrajinská Ruska nebo dnes už možná ruská Ukrajinka. Uprchla z Chersonu několik dní poté, co toto jihoukrajinské, převážně ruskojazyčné město obsadila ruská armáda. „Ruští vojáci za námi chodili a říkali, že nás osvobodili. My jsme jim ale odpovídali, že jsme se je o to neprosili. A aby se vrátili odkud přišli, že nám se bez nich žilo na Ukrajině a v Chersonu obzvlášť dobře,“ uvádí Julie.

Po dramatickém útěku nakonec našla útočiště u známých v západní části Německa.

100 dní války na Ukrajině. Putinův neúspěch, vraždění civilistů i migrační krize

Významný přístav Cherson a jeho okolí je po Mariupolu zřejmě nejcennější kořistí Rusů ve stodenní agresi proti Ukrajině. Tvoří totiž jakési předpolí už od roku 2014 okupovaného Krymu. Odpor místních obyvatel proti ruské okupaci byl silný, i po obsazení města ruskou armádou se tu konalo mnoho velkých proukrajinských demonstrací. Přesto se Kremlu podařilo dosadit do čela města nové kolaborantské vedení. To začalo do světa vypouštět zprávy o tom, jak moc by se Chersonská oblast chtěla připojit k Rusku po vzoru Krymu.

„Cherson je ruský, v Chersonské oblasti nevznikne žádná Chersonská lidová republika, nebudou žádná referenda. Půjde o jeden jediný dekret na základě výzvy vedení Chersonské oblasti adresované prezidentovi Ruské federace, a bude to žádost o plné připojení oblasti k Ruské federaci,“ uvedl Kirill Stremousov, zástupce nově jmenovaného gubernátora Chersonské oblasti. Jenže jasnou odpověď z Moskvy slyšet není.

I proto, že dnes se musí Rusové u Chersonu zuby nehty bránit proti ukrajinské protiofenzivě, během níž byly dobyty vesnice i v sousedství metropole oblasti. Ruský prezident Vladimir Putin zatím udělal jediné. Vydal dekret, který obyvatelům Chersonské oblasti usnadňuje získání ruského občanství. Podobně dosud postupovalo Rusko v Doněcku a Luhansku.

Rusko daleko od cíle

Podle analytiků je možné, že si ruská strana nechává otevřenou budoucnost okupovaných území jako kartu pro vyjednávání s ukrajinskou stranou. Přibývá také zpráv, že Ukrajinců ochotných spolupracovat s okupanty je málo. Mnohé oblasti Rusko kontroluje jen na papíře. Jako minimum však Moskva počítá s připojením Doněcku a Luhansku. „Jedním z hlavních cílů je chránit lidi v Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice,“ uvedl včera Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Ale musel současně připustit, že se to i po stovce dnů bojů daří Kremlu stále jen částečně.