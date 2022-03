Desítky kilometrů dlouhý konvoj ruské armády, který se ke Kyjevu v minulosti přiblížil, podle stanice Al Jazeera stále zůstává na místě. Již v minulosti rozvědky západních zemí informovaly, že se Rusové potýkají s problémy s technikou i zásobováním.

V hlavním městě Ukrajiny Kyjevě vybudovali vojáci a dobrovolníci z pytlů s pískem, pneumatik či ostnatých drátů stovky stanovišť k obraně města. „Každý dům, každá ulice, každé stanoviště, budeme bojovat na život a na smrt, pokud to bude nutné,“ řekl starosta města Vitalij Kličko. V Kyjevské oblasti podle něj probíhají tuhé boje, především ve městech Buča, Hostomel, Vorzel a Irpiň.

Rusko dnes ráno oznámilo, že v 9:00 SEČ začalo na Ukrajině příměří. Na pěti místech se otevřely humanitární koridory pro evakuaci civilistů. Týká se to hlavního města Kyjeva a také Charkova, Mariupolu, Černigovu a města Sumy.

Podle Kyjeva se však obě strany domluvily na jediném koridoru, který vede ze Sumy přes Holubivku do Poltavy, města ve střední části země, a bude otevřen až do 9. hodiny večer. Ukrajinská ministryně pro reintegraci dočasně okupovaných území Iryna Vereščuková uvedla, že ruské ministerstvo obrany s vytvořením koridoru souhlasilo v dopise Mezinárodní komisi Červeného kříže.

A humanitarian corridor to evacuate civilians, including foreign students, from Sumy to Poltava has been agreed today. We call on Russia to uphold its ceasefire commitment, to refrain from activities that endanger the lives of people and to allow the delivery of humanitarian aid. pic.twitter.com/W6ArLPKtBq