V hlavním městě dopadla ruská raketa na šestnáctipatrovou budovu, ta následně začala hořet a částečně se zřítila, informovaly na telegramu ukrajinské záchranné složky. Událost se stala dnes v pět hodin ráno. Jeden člověk zemřel a další tři lidé se zranili, podle předběžných informací hasiči z budovy evakuovali třicet lidí, informuje polský deník Gazeta Wyborcza.

A man was killed in #Kyiv as a result of a downed rocket.



Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

Už při včerejší noci se terčem odstřelování staly dvě výškové budovy v hlavním městě. Dvanáctipodlažní dům v kyjevské čtvrti Ševčenkivskyj se podle Interfax-Ukrajina také částečně zhroutil, pod troskami zůstali dva zranění.

Nad Kyjevem měla být dnes v noci sestřelena dvě ruská vojenská letadla, informoval o tom ukrajinský generální štáb. Podle ukrajinských médií přišla ruská strana od začátku invaze o více než 80 letadel a 108 vrtulníků. Ruská agentura TASS zase informuje, že ruské vzdušné síly v noci na dnešek naopak úspěšně zničily muniční a zbrojní sklady ukrajinské armády.

Masivní bombardování neustává ani v ukrajinském Charkově, kde měly okupační síly zasáhnout školu a také místní dům kultury, informuje běloruská opoziční Nexta. Lidé ve městě se před bombardováním ukrývají v metru.

Multiple fires burning in #Kharkiv after Russian shelling pic.twitter.com/bqAYSnP0Oj — marqs (@MarQs__) March 17, 2022

Ruské ostřelování podle Nexty zničilo také školu a komunitní centrum ve městě Merefa s 20 tisíci obyvateli v Charkovské oblasti. K útoku mělo dojít o půl čtvrté ráno místního času, následkem ostřelování budova začala hořet. Místní úřady hlásí, že budovy byly obsazeny civilisty, kterým se však podařilo uprchnout. Někteří jsou nicméně zranění, informuje polská Gazeta Wyborcza.

In #Merefa, #Russian occupiers destroyed a school and a house of culture.



They shelled this town in the #Kharkiv region at 3:30. Houses nearby were also damaged. pic.twitter.com/DByfDFKllA — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

Při ostřelování města Merefa zahynulo podle ukrajinské agentury UNIAN nejméně 21 lidí. Dalších 25 bylo zraněno, 10 z nich je ve vážném stavu.

Ruská armáda podle šéfa luhanské oblastní samosprávy po celou noc ostřelovala také město Rubežnoje s přibližně padesáti tisíci obyvateli. Útoky údajně zničily nejméně 27 domů, někde dokonce lehly popelem celé ulice.

Ruská státní agentura RIA Novosti naproti tomu informuje, že obyvatelé Doněcka zůstali bez vody kvůli 'ostřelování ozbrojenými silami Ukrajiny'. „V únoru byly dodávky vody do některých oblastí Doněcka sníženy o 20 až 25 procent kvůli ostřelování doněcké filtrační stanice," píše agentura.

V Severodoněcku v Luhanské oblasti stříleli Rusové na kostel Narození Páně, informoval na sociálních sítích šéf Luhanské oblasti Sergej Haydaj. Kostel nyní slouží obyvatelům jako protiletecký kryt. Informace o případných obětech nejsou známy.

Osvobozený starosta

Jak už média informovala dříve, Rusové podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského unesli starostu obsazeného města Melitopol, protože odmítal spolupracovat s okupačními vojsky. Včera zástupce šéfa kanceláře prezidenta Kyrylo Tymošenko oznámil, že Ivan Fedorov byl z ruského zajetí osvobozen, a to při speciální operaci. „Dobré zprávy ze Záporoží. Speciální operace na osvobození starosty byla úspěšně dokončena. Váňa už je v bezpečí,” řekl Tymošenko podle serveru Obozrevatel.

Dobytý Melitopol má novou proruskou šéfku. Starosta zmizel, a není jediný

Starosta Melitopolu byl podle informací The Kyiv Independent vyměněn za devět ruských branců. Vojákům bylo osmnáct až devatenáct let, uvedla mluvčí náčelníka generálního štábu Dáša Zarivna. Fedorov byl v zajetí pět dnů.

Osvobození starosty, kvůli jehož zmizení v Melitopolu protestovaly i přes riziko zatčení tisíce lidí, potvrdil také sám prezident Zelenskyj. „My své lidi neopouštíme," řekl Fedorovovi prezident.

Bombardování v Mariupolu

Rusové podle ukrajinských úřadů včera večer v Mariupolu bombardovali místní divadlo, kde se údajně ukrývalo nejméně pět stovek civilistů. Podle mariupolského místostarosty Sergeje Orlova však uvnitř bylo 1200 lidí. „Pod troskami byly ženy s dětmi a také těhotné ženy,“ uvedl na Facebooku šéf úřadů Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko. Budova divadla byla při pohledu ze vzduchu označena bílým nápisem DĚTI v ruštině. Po bombardování utrpěla hrozivé škody, informují úřady.

150/ Satellite images show that the word “children” had been written in Russian in large white letters in front of and behind the theater that was destroyed on Wednesday. The words were written around Saturday.



?: @Maxar pic.twitter.com/Ai2YkZ5DVr — Evan Hill (@evanhill) March 16, 2022

Informace o případných obětech či zraněných v prostorách divadla ve čtvrtek ráno nebyly známy. „Při blokádě Mariupolu ruské letectvo záměrně svrhlo vysoce výkonnou bombu na Činoherní divadlo v centru města. Před ostřelováním se tam ukrývaly stovky lidí. Budova byla zničena. Počet zemřelých zatím není znám," uvedl podle agentury Interfax-Ukrajina prezident Zelenskyj.

The #Russian Aggression on #Ukraine

1- First videos from Mariupol: where the Russians bombed the theater, where mostly women with children were hiding pic.twitter.com/aKwQn6hA3V — Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) March 16, 2022

Až během dopoledne agentura Reuters s odkazem na svůj zdroj z místní radnice informovala, že kryt pod divadlem v Mariupolu zřejmě středeční bombardování vydržel. Podle ukrajinského poslance a podnikatele Serhije Taruty z něj vychází přeživší. „Po strašlivé noci plné nejistoty ráno 22. dne války konečně dobrá zpráva z Mariupolu! Protiletecký kryt přežil. Trosky se začaly rozebírat, lidé vycházejí živí," napsal Taruta na Facebooku.

Z krytu se ke čtvrtečnímu odpoledni podařilo vyprostit 130 živých lidí, píše Ukrinform. Oběti zatím nejsou hlášeny, práce pokračují.

Bezletová zóna nad Ukrajinou? Šlo by o nebezpečnou a nákladnou operaci

Zelenskyj se ve svém posledním nočním projevu obrátil na Rusy a vyzval je, aby se zamysleli nad tím, zda se současná ruská blokáda ukrajinského Mariupolu liší od obléhání Leningradu vojáky nacistického Německa za druhé světové války. Na svět apeloval, aby Rusko označil za teroristický stát, uvedla agentura Ukrinform.

Mariupol je ostřelován ruskými jednotkami už více než dva týdny. V přístavním městě na jihovýchodě Ukrajiny od začátku invaze zemřelo okolo 2 400 tisíce lidí, vyčíslil zpravodajský portál Nexta. Asi 350 tisíc obyvatel v současnosti nemá elektřinu, vodu, topení ani jídlo. Ve středu bylo z města evakuováno 11 tisíc lidí. Humanitární koridory se mají otevřít i dnes, civilisty z Mariupolu do Záporoží transportují evakuační autobusy. Do města se mají také dostat dodávky pomoci.

Krveprolití v Černihivu

Nejméně 53 civilistů zemřelo během včerejška ve městě Černihiv na severu Ukrajiny, oznámil guvernér Černihivské oblasti Vjačeslav Chaus, kterého citovala agentura Reuters. Už včera údajně ruští vojáci stříleli na obyvatele města, když stáli u místní pekárny ve frontě na chleba. Podle ukrajinských úřadů bylo takto zabito nejméně deset lidí.

Ostřelování podle úřadů pokračuje i dnes, na místě jsou mrtví civilisté a mezi oběťmi má být i americký občan, informoval šéf policie Černihivské oblasti.

Russian troops opened fire on people who were standing in line to buy bread in Chernihiv this morning.



At least 10 people killed according to reports.



pic.twitter.com/mfMDPpmCpP — Visegrád 24 (@visegrad24) March 16, 2022

Podle serveru Hromadske při ruském ostřelování civilního domu v Černihivu zemřelo v neděli 13. března pět členů jedné rodiny, včetně tříletých dvojčat a dvanáctileté dívky. Zachranáři těla vyprostili až dnes. Před dvěma dny poté měli Rusové ve vesnici poblíž Černihivu zabít tři teenagery - dva bratry, sedmnáctiletá dvojčata a jejich devatenáctiletého přítele, informovala Gazeta Wyborcza s odkazem na ukrajinské představitele. Informace nelze nezávisle ověřit.

Kazetové nálože

Od počátku války se objevují informace o tom, že Rusové používají při bombardování měst takzvané kazetové nálože. Jedná se o munici, která v sobě obsahuje zásobník s menšími náložemi, jenž se při explozi rozptýlí do okolí a napáchají rozsáhlé škody.

Lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) ve čtvrtek oznámila, že při bombardování města Mykolajiv byly tyto nálože použity hned ve třech různých případech - 7., 11. a 13. března. „Kazetová munice představuje bezprostřední nebezpečí pro civilisty, protože rozptýlí nálože do širokého okolí,“ vysvětluje HMR.

Ke svému závěru došla nevládní organizace na základě rozhovorů s šesti očitými svědky a především fotografií a videí zveřejněných na sociálních sítích. Ty zachycují mrtvá těla a také pozůstatky kazetové munice. Tyto snímky se HRW podařilo geolokalizovat.

Ruská ofenziva

Japonské ministerstvo obrany oznámilo, že detekovalo čtyři ruské válečné lodě, které možná převážejí vojáky, zbraně a bojová vozidla na Ukrajinu. „Situaci a pohyby ruské armády budeme velmi pečlivě sledovat," napsalo ministerstvo na svém oficiálním twitterovém účtu.

Od začátku války zasáhly ruské rakety v Černém moři tři lodě plující pod panamskou vlajkou, informovala s odvoláním na panamský námořní úřad agentura Reuters. Jedno plavidlo se potopilo, oběti ale hlášeny nejsou.

Britské ministerstvo obrany uvedlo, že vzhledem ke zpožděním při dosahování svých cílů a neúspěchu při kontrole ukrajinského vzdušného prostoru Rusko pravděpodobně spotřebovalo mnohem více zbraní odpalovaných ze vzduchu, než původně plánovalo.

Podle amerických zpravodajců už na Ukrajině zemřelo sedm tisíc ruských okupantů. Zdroje z americké administrativy ale pro New York Times přiznaly, že čísla mohou být nepřesná. Ukrajinci mluví o přibližně 13 800 zneškodněných, což mohou být jak zabití, tak zajatí ruští vojáci.

Za posledních 24 hodin protivzdušná obrana ozbrojených sil Ukrajiny zničila deset nepřátelských vzdušných cílů, informoval ukrajinský generální štáb. Byly podle něj sestřeleny dva stíhací bombardéry Su-34, tři stíhačky Su-34SM, tři vrtulníky a jeden bezpilotní letoun.

Ukrajinský generální štáb uvedl, že „jednotky okupantů ztratily svůj útočný potenciál“ a podařilo se je zastavit ze všech směrů. „Nepřítel má značné potíže s logistikou a značné ztráty,“ tvrdí v prohlášení.