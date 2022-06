Kyjev je jedním z největších exportérů potravin na světě. Ruská agrese ale zastavila lodní dopravu z ukrajinských přístavů, a zablokovala tak miliony tun pšenice, kukuřice, kubíky slunečnicového oleje a dalších zemědělských komodit.

„Ruská blokáda má bezprostřední dopad na některé rozvojové země, především na země severní Afriky a Blízkého východu. A to má samozřejmě následně bezpečnostní dopad na celou Evropu,“ připomněl po summitu unijních zemí premiér Petr Fiala. Dodal, že nedostatek potravin by mohl způsobit ze severní Afriky další migrační vlnu do zemí Evropské unie.

„Podpořili jsme proto zavedení takzvaných koridorů solidarity, jejichž cílem bude umožnit vývoz obilí a zemědělských produktů z Ukrajiny. I Česká republika hledá cesty, jak v tomto intenzivně pomoci, například vlakovou dopravou a podobně,“ uvedl Fiala.

Rusko, které se ocitlo pod celosvětovým tlakem, dalo najevo ochotu o odblokování ukrajinských přístavů pro vývoz zemědělských produktů jednat. Jako podmínku si však dává, že Ukrajinci musí své přístavy, kterým hrozí útoky ruského loďstva, odminovat. „Já být v kůži Ukrajinců, tak si to dobře rozmyslím. Protože nikdy nemají garanci, že toho Rusové nezneužijí k útoku na ukrajinské přístavy,“ řekl jeden z účastníků summitu EU.

Hladomor v Africe

Ceny obilovin na světových trzích stoupají kvůli ruské agresi, neúrodě v Indii a celosvětové inflaci závratným tempem. Jen od počátku roku o šedesát procent. Vedle zdražování základních potravin v lidnatých severoafrických zemích, jako je stomilionový Egypt, to ohrožuje hladomorem i nejchudší země světa.

„Nepoužívejte, prosím, obilí jako válečnou zbraň, vyzval Rusko i papež František. „Existují velké obavy kvůli blokování pšenice, na níž závisí miliony lidí, zejména v chudých zemích.“