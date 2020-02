Po incidentu, při němž v pondělí 29letý Němec autem najel do masopustního průvodu v hesenském Volkmarsenu, zůstává 35 lidí v nemocnici. Dalších 17 bylo ošetřeno ambulantně. Na twitteru to dnes uvedla hesenská policie, podle níž je mezi zraněnými také 18 dětí. Původní údaje hovořily o celkem zhruba 30 zraněných.

Do masopustního průvodu v Německu najelo auto. | Foto: Profimedia

Řidič do průvodu vjel kolem 14:45, když předtím podle německých médií objel policejní zátarasy. Na místě po jeho činu zůstaly desítky zraněných, někteří z nich těžce. Mezi těžce zraněnými jsou i děti. Dnes odpoledne policie uvedla, že zraněných je dohromady téměř 60, ve věku od dvou do 85 let. Jsou mezi nimi i lidé, kteří žádné ošetření nepotřebovali.